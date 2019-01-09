原标题：票房造假为何屡禁不止

百姓对优秀影视作品需求越来越高，票房造假者终将被影迷和市场抛弃，也会影响我国影视行业的可持续发展

目前，正在上映的国产电影《地球最后的夜晚》被指恶意刷票房，这部打出“一吻跨年”营销牌的文艺片首日预售票房高达1.59亿元，超过了《速度与激情8》等好莱坞商业大片，首日票房达到2.63亿元。然而，其宣称的票房数据与实际表现却反差较大，引来了一片质疑声。首映当天很多观众在网上留下差评，某平台评论区里，网友调侃自己看电影时睡着了，不少网友称提前退场，还有一部分网友称强迫自己看完。据猫眼专业版数据显示，2018年12月31日，《地球最后的夜晚》大盘退票人次为31.9万，大盘退票率为4.4%，远高于同档期影片《来电狂想》1.2%和《海王》1.0%的大盘退票率。

刷票房是指片方为了增加票房，故意造假，营造出影片火爆的假象。很多观众会抱着从众心态走进电影院一探究竟，无论最终影片质量如何，只要有人买票，片方就赢了。近年来，我国影视票房数据造假事件屡见不鲜。2016年，《叶问3》被监管部门查出3200万元虚假票房；2015年创造票房纪录的《捉妖记》，更是因为数据造假，导致国外权威票房网站宣布不再提供中国电影市场票房数据，因其缺失“一致和准确”的数据来源。

一直以来，相关部门都在打击虚假票房。2017年3月1日开始实施的《电影产业促进法》规定，电影发行企业、电影院等有制造虚假交易、虚报瞒报销售收入等行为，扰乱电影市场秩序的，由县级以上人民政府电影主管部门责令改正，没收违法所得，根据具体情况处以罚款，并可以根据情节严重程度不同，对其采取责令停业整顿、吊销许可证等措施。

然而，在利益驱使下，还是会有制片方想方设法用一些旁门左道、虚假营销、票房注水等方式欺骗观众。中国人民大学法学院教授刘俊海表示，精神产品也是商品，也适用市场规律、包括供需规律，《消费者权益保护法》调整的商品服务也包括影视作品。消费者应当享有知情权、选择权、公平交易权、安全保障权。如果有院线、网站平台造假，故意刷数据、票房注水，就构成了欺诈。

随着人们生活水平的提高，百姓对优秀影视作品需求越来越高。来自国家电影局的数据显示，我国2017年观影人次达到16.2亿，电影市场受众群体庞大。在这样火爆的市场环境下，好的作品不愁不叫座。在互联网高度发达的时代，“酒香不怕巷子深”，对于片方来说最重要的是作品质量，要用好电影树立好口碑，用好故事吸引观众，票房造假者终将被影迷、市场抛弃，也会影响我国影视行业的可持续发展。

(责编：杨曦、赵爽)