自行打印海关“税单”受企业追捧

据南京海关统计，《海关专用缴款书》企业自行打印改革在江苏省实现全覆盖2个月来，全省下载、打印43万份版式化税单，占全部税单的九成以上。
“我们是最早尝到这项改革甜头的企业，原先需要去海关大厅办理，现在可以足不出户，在网上一次完成报关缴税、税单打印，不仅方便快捷，也大大保障了税款抵扣的安全性，好处是实实在在看得见的。”代傲电子控制(南京)有限公司代理经理王淑君说。
《海关专用缴款书》俗称“税单”，是企业缴纳进出口货物关税、增值税、消费税等税费的凭证，也是企业进行会计处理、办理税务抵扣等事务的重要凭据。现在，进出口企业、单位以电子支付方式缴纳税款后，可以通过“互联网+海关”一体化网上办事平台或国际贸易“单一窗口”标准版，下载、打印税单，打通海关通关无纸化改革的“最后一公里”。
海关工作人员表示，企业自主打印税单后，在确保监管安全的同时，有效提升整体通关效率。据企业反映，企业获取税单的时间由一周左右缩减到10分钟以内，大幅节约了税单在海关、报关行和企业之间的流转时间，以及由此产生的人工和快递等费用，提升了关务和财务的工作效率。
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