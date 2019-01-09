原标题：国家最高科技奖奖金提至800万元/人

原标题：国家最高科技奖奖金提至800万元/人

本报讯（记者张航）记者了解到，经学科专业评审组、评审委员会和奖励委员会评审，2018年度国家科学技术奖共评选出278个项目和7名科技专家。其中，国家自然科学奖38项：一等奖1项，二等奖37项；国家技术发明奖67项：一等奖4项，二等奖63项；国家科学技术进步奖173项：特等奖2项，一等奖23项（含创新团队3项），二等奖148项。5名外籍科学家获得中华人民共和国国际科学技术合作奖。

此外，2018年度国家科学技术奖奖金标准也进行了调整。其中，国家最高科学技术奖奖金额度由设立之初的500万元/人调整为800万元/人，奖金分配结构调整，全部由获奖者个人支配，国家科学技术奖三大奖奖金额度也同步提高50%。同时，按照党和国家功勋荣誉表彰制度体系的奖章规制，首次设计制作了国家最高科学技术奖章，并优化了国际合作奖奖章和国家科学技术奖奖励证书。

(责编：赵爽、仝宗莉)