京城黄金饰品今天再涨8元 一月之内涨了15元

原标题：黄金饰品今天再涨8元
本报讯（记者傅洋）今天上午，京城的黄金饰品价格再度上涨，足金999上涨8元，从之前的345元上涨至353元，这也是2019年以来京城金饰品首次上涨。此次调价距离上次2018年12月11日上涨不到1个月。这意味着，一个月之内，京城的黄金饰品上涨达15元。
新年以来，国际金价不断触摸高位，受此影响，北京各大金店黄金销售价格也因此应声上调。今天一早，菜百“今日金价”的告示牌进行了调整，此前刚刚上涨为345元的足金999调整为353元/克，上涨8元。此前为340元/克的足金涨至349元/克。此外，北京太阳金店黄金饰品销售价格由343元/克上调至351元/克，会员价346元，每克上涨8元，这也是2019年以来京城金饰品价格首次上调。今天上午，一位家住牛街的陆女士正在国华商场购买黄金手镯，这个56克的手镯是前两天看好的，今天买时遇上调价，她总共要多花400多元了。
太阳金店总经理于桂英上午告诉记者，自去年12月以来，国际金价开启了新一轮的上涨，12月整体涨幅接近5%，目前国际金价最高触达接近1300美元/盎司，这也是近半年多以来国际金价创下的新高。本轮金价上冲的主要动力为美国加息预期减弱，美元走低；对于后期金价走势，于桂英认为，地缘政治紧张局势及紧张的贸易关系，可能会助长避险情绪，最终推高金价。
“在金饰品销售方面，本月已经进入新年至春节期间的黄金销售高峰，即将到来的生肖猪年本来就相对受消费者欢迎，如果金价持续上涨，消费者的投资需求也可能再次被激活，从而带动投资黄金销量的走高。”于桂英认为。
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