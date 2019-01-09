天津立案查处51家违法保健品单位

本报讯（记者 张蕊）8日，天津市发布了有奖举报通告，举报保健品违法行为最高奖励人民币两万元。持续开展打击清理整顿保健品乱象专项整治行动以来，天津已对涉嫌会销及虚假宣传的51家保健品经营单位立案查处。
此次发布的《集中打击清理整顿保健品乱象专项整治行动期间有奖举报通告》，明确了奖励范围、标准和奖励领取程序。
同时，天津市还发布了《关于开展集中打击清理整顿保健品乱象专项整治线索大起底工作的紧急通知》，在全市全面开展保健品乱象整治大起底工作,加大保健品乱象排查力度。
截至目前，天津市共出动执法人员8780人次，检查保健品生产经营企业（场所）6854家，查办违法经营单位（场所）65家，对涉嫌会销及虚假宣传的51家保健品经营单位立案查处，移送公安1件，查扣违法保健品数量41636件。
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