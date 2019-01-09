原标题：国家市场监管总局 保健品评优将被禁

本报讯（记者 蔺丽爽）昨日，国家市场监管总局等13个部委宣布将在全国范围内集中开展为期100天的联合整治“保健”市场乱象百日行动。

2019年1月8日起，将在全国范围内集中开展为期100天的联合整治，加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。

本次整治“保健”市场乱象百日行动，由市场监管总局联合工业和信息化部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、广电总局、中医药管理局、网信办等部委共同联合开展。

张茅特别强调，禁止各地市场监管部门对保健品进行评比、评优等活动，违者坚决依法追责。张茅表示，各级市场监管、药监部门加强案件查办，曝光一批重大典型案例，形成有力震慑。

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