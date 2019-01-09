原标题：国家发展改革委副主任宁吉喆：确保经济运行在合理区间

新华社北京1月8日电 1月7日下午，国家发展改革委副主任宁吉喆就贯彻落实中央经济工作会议精神，接受了人民日报记者陆娅楠、新华社记者安蓓、中央电视台记者吴昊、经济日报记者顾阳的联合采访。

宁吉喆表示，在去年12月底召开的中央经济工作会议上，习近平总书记发表了重要讲话，明确了2019年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务；李克强总理对2019年经济工作作出具体部署。我们要贯彻好中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，落实供给侧结构性改革“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保持全年经济运行在合理区间，实现一季度经济发展良好开局。

记者：中央经济工作会议提出，要促进形成强大国内市场。这其中，消费是很重要的内容。请问，在扩大居民消费方面，国家发改委有哪些具体的实招？

宁吉喆：当前，我国居民收入持续增长，消费不断扩大和升级的趋势明显，主要是有“四个升级”：一是整个消费不断向服务消费升级，目前我国恩格尔系数已降至30%以下；二是商品消费向中高档升级；三是服务消费向提质增效升级；四是线下消费向线上线下结合升级。要适应居民消费升级的大趋势，使消费进一步发挥对经济发展的基础性作用。从具体的举措来看，将制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，完善住房租赁、家政服务、养老、托幼的配套政策，挖掘农村网购和乡村旅游消费潜力，破除文化、体育等社会领域投资准入的体制机制障碍。同时，我国有近14亿人口，中等收入群体超过4亿，要持续深化收入分配制度改革，增加低收入群体收入，扩大中等收入群体，增强居民的消费能力。

记者：促进形成强大国内市场，要发挥投资关键作用。国家发改委作为投资主管部门，在投资方向和进度节奏的把握上，有什么样的考虑？

宁吉喆：我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，关键是选准领域和项目。我们将把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，切实增加有效投资。今年有效投资的重点方向是：易地扶贫搬迁、保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、区域经济协调发展、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等重点领域。为此，将进一步增加中央预算内投资规模，进一步加快中央预算内投资下达进度，并提前下达一批投资，进一步吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模。前段时间，全国人大常委会已授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额，地方政府的专项债券已经大幅增加，要引导专项债券支持重大在建项目建设和补短板。

记者：如何推动重点投资项目尽快落地，形成实物工作量？

宁吉喆：为了推动投资项目尽快落地，我们将在推进“三个一批”和提高“三个比率”上下功夫。一方面，要加快推进“三个一批”，也就是，加快推进一批在建项目顺利实施，加快推进一批项目开工建设，加快推进一批项目的前期工作。另一方面，要提高“三个比率”，也就是，提高项目开工率、资金到位率和投资完成率。具体来说，要扎实推进“十三五”165项重大项目实施，近期国家发改委已经审批、核准、备案了一批交通、能源等重大基础设施建设的补短板项目，即将开工。

记者：中央经济工作会议提出要推动全方位对外开放，国家发改委在这方面的工作重点是什么？

宁吉喆：我们将按照主动推进高水平对外开放的要求，全面优化利用外资环境，促进重大外资项目尽快落地。要进一步落实好2018年版的外商投资全国负面清单和自贸试验区负面清单这两个清单，全面清理取消清单以外领域针对外资设置的准入限制，抓紧修订《外商投资产业指导目录》《中西部地区外商投资优势产业目录》，这两个目录中的产业都是鼓励类产业，将进一步扩大鼓励外商投资的范围。

在去年四季度已经推进第一批重大外资项目落地的基础上，今年一季度抓紧推进第二批重大外资项目落地，每个项目投资额都将达到几十亿美元乃至上百亿美元，其中，第一批已推进的项目包括沈阳华晨宝马、上海特斯拉汽车、湛江巴斯夫石化、惠州埃克森美孚、西安三星闪存芯片等7个项目，第二批将要重点推进新能源等领域的项目。

记者：促进区域协调发展也是中央经济工作会议部署的一项重点工作，国家发改委将着力推进哪些方面工作？

宁吉喆：促进区域协调发展的工作任务很多，重点还是要深入实施国家重大区域战略，推动京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区成为引领高质量发展的重要动力源。要以疏解北京非首都功能为核心，促进京津冀协同发展取得新突破；推进雄安新区规划政策落地实施，启动建设一批标志性工程。要大力推进长江经济带“三水共治”，推动以黄金水道为重点的综合立体交通走廊建设。要编制实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要，加快完善粤港澳大湾区建设规划政策体系，抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系。

记者：在破解民营企业融资难题特别是企业债券发行方面，将采取哪些实实在在的举措？

宁吉喆：作为直接融资工具，优化增加企业债券发行，能够有效缓解企业特别是民营企业和小微企业的融资困难。去年12月，我委印发了《关于支持优质企业直接融资 进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，支持包括民营企业在内的优质企业发行债券融资，已核准比亚迪公司发行60亿元企业债券。今年，将加大债券融资的支持力度，扩大优质民营企业债券发行规模，进一步加快核准的进度。同时，鼓励各地以地方大中型企业为主体，发行小微企业增信集合债券，募集资金主要用于支持符合经济结构优化升级方向、有发展前景的民营企业。

记者：除了融资方面的困难，一些企业还反映生产经营的成本比较高。在降成本方面，国家发改委将采取哪些办法？

宁吉喆：为助力积极财政政策加力增效，我们将实施更大规模的降费、更大力度的降成本。主要有三方面工作：一是加快推进涉企行政事业性收费零收费。二是研究提出清理规范经营服务性收费的意见，取消违法违规收费，降低偏高收费标准，指导地方推进政府定价经营服务性收费改革。三是围绕输配电价改革、公用事业收费改革和货运车辆“三检合一”改革等，切实降低企业使用能源成本和物流成本。

(责编：杨曦、赵爽)