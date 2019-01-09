原标题：市场估值处于历史低位 养老目标基金加速入市

■本报见习记者 孟 珂

近日，14只第三批养老目标基金获批发行。至此，加上首批获批的14只、第二批获批的12只养老目标基金，公募基金市场上正式获批的养老目标基金数量已经达到40只。

中邮证券董事总经理、首席研究官尚震宇昨日对《证券日报》记者表示，A股自2018年大幅回调后，从市盈率上已处在历史低位，当前是适合机构投资者布局的有利时期，特别是养老基金，在人口老龄化趋势下，肩负着更大的保值增值的时代使命，养老目标基金的推出将进一步稳定市场的预期，更有利于中长期实现稳健收益。

“养老目标基金在投资理念上更偏重于中长期的价值投资，目前市场估值处于历史低位，对于养老产品来讲是一个很好的中长期布局窗口。增量资金的流入预期，也能够在一定程度上提升投资者中长期信心，稳定短期市场情绪。”万博新经济研究院副院长刘哲昨日对《证券日报》记者表示。

据了解，养老金基金目前仍面临发行困难。对此，尚震宇认为，养老目标基金在发行中所遇到的问题有三方面：首先，2018年，养老目标基金整体在A股市场表现欠佳，难以获得投资人信任；其次，由于资本市场整体行情不好，日均交易量呈下滑趋势，投资者对市场的信心明显不足；最后，公募基金受私募基金管理人制度影响，在有限的激励下，难以留住经历市场考验、业绩表现出色的投资经理。

刘哲也认为，当前养老目标基金的产品设计，从交易机制上设置了封闭期，但从成本、收益上，与普通开放式基金相比，并没有体现出明显的差异或优势，加之目前投资养老的理念还有待进一步普及，导致普通投资者购买养老目标基金的热情并不高。

尚震宇表示，为推进养老目标基金的系列发行，需要采取三方面措施。一是继续推进资本市场的法治化建设，严厉打击市场操纵、利益输送的违法行为，创造资本市场公平公正的法治环境；二是需要基金公司完善公司治理，加强激励机制建设，防止优秀的投资经理人才流失；三是需要放宽养老目标基金的投资范围，允许配置优秀的私募基金管理人产品。

刘哲建议，未来需借鉴美国等目标基金的经验，精细化养老目标的产品设计，更好地满足不同风险偏好投资者需求的同时，应进一步加大养老目标基金的费率和税收优惠力度，匹配养老基金的目标风险策略，增强养老产品的比较优势。另外，养老目标基金作为创新型基金，还需要进一步加强投资者教育和养老产品知识普及，让更多有需求的目标群体参与到养老目标基金中。

(责编：赵爽、杨曦)