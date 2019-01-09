发改委：一批补短板项目即将开工

■本报记者 苏诗钰
近日，国家发展改革委副主任宁吉喆在接受央视采访时表示，我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，关键是选准领域和项目，将把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，切实增加有效投资。
今年有效投资的重点方向是，易地扶贫搬迁、保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、区域经济协调发展、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等重点领域。为此，将进一步增加中央预算内投资规模，进一步加快中央预算内投资下达进度，并提前下达一批投资，进一步吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模。前段时间，全国人大常委会已授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额，地方政府的专项债券已经大幅增加，要引导专项债券支持重大在建项目建设和补短板。
宁吉喆表示，为了推动投资项目尽快落地，国家发改委将在推进“三个一批”和提高“三个比率”上下功夫。一方面，要加快推进“三个一批”，也就是，加快推进一批在建项目顺利实施，加快推进一批项目开工建设，加快推进一批项目的前期工作。另一方面，要提高“三个比率”，也就是，提高项目开工率、资金到位率和投资完成率。具体来说，要扎实推进“十三五”165项重大项目实施，近期国家发改委已经审批、核准、备案了一批交通、能源等重大基础设施建设的补短板项目，即将开工。
此外，中央经济工作会议提出要推动全方位对外开放，宁吉喆表示，国家发改委将按照主动推进高水平对外开放的要求，全面优化利用外资环境，促进重大外资项目尽快落地。要进一步落实好2018年版的外商投资全国负面清单和自贸试验区负面清单这两个清单，全面清理取消清单以外领域针对外资设置的准入限制，抓紧修订《外商投资产业指导目录》《中西部地区外商投资优势产业目录》，这两个目录中的产业都是鼓励类产业，将进一步扩大鼓励外商投资的范围。今年一季度抓紧推进第二批重大外资项目落地，每个项目投资额都将达到几十亿美元乃至上百亿美元，重点推进新能源等领域的项目。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】