原标题：发改委：一批补短板项目即将开工

■本报记者 苏诗钰

近日，国家发展改革委副主任宁吉喆在接受央视采访时表示，我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，关键是选准领域和项目，将把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，切实增加有效投资。

今年有效投资的重点方向是，易地扶贫搬迁、保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、区域经济协调发展、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等重点领域。为此，将进一步增加中央预算内投资规模，进一步加快中央预算内投资下达进度，并提前下达一批投资，进一步吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模。前段时间，全国人大常委会已授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额，地方政府的专项债券已经大幅增加，要引导专项债券支持重大在建项目建设和补短板。

宁吉喆表示，为了推动投资项目尽快落地，国家发改委将在推进“三个一批”和提高“三个比率”上下功夫。一方面，要加快推进“三个一批”，也就是，加快推进一批在建项目顺利实施，加快推进一批项目开工建设，加快推进一批项目的前期工作。另一方面，要提高“三个比率”，也就是，提高项目开工率、资金到位率和投资完成率。具体来说，要扎实推进“十三五”165项重大项目实施，近期国家发改委已经审批、核准、备案了一批交通、能源等重大基础设施建设的补短板项目，即将开工。

此外，中央经济工作会议提出要推动全方位对外开放，宁吉喆表示，国家发改委将按照主动推进高水平对外开放的要求，全面优化利用外资环境，促进重大外资项目尽快落地。要进一步落实好2018年版的外商投资全国负面清单和自贸试验区负面清单这两个清单，全面清理取消清单以外领域针对外资设置的准入限制，抓紧修订《外商投资产业指导目录》《中西部地区外商投资优势产业目录》，这两个目录中的产业都是鼓励类产业，将进一步扩大鼓励外商投资的范围。今年一季度抓紧推进第二批重大外资项目落地，每个项目投资额都将达到几十亿美元乃至上百亿美元，重点推进新能源等领域的项目。

(责编：赵爽、杨曦)