原标题：服务贸易重磅支持政策即将发布

2019年我国以服务贸易为重点的“二次开放”正式进入快车道，多项重磅支持政策有望近期集中发布。目前服务贸易领域的五大关键目录已经基本修订完成，将于近期发布。《经济参考报》记者了解到，高新技术和健康医药产业开放有望成为此次服务业市场开放的重大突破之一。商务部、财政部、海关总署等相关部门正在密切磋商，在税收优惠、医药保税研发等方面进行探索，并达成共识，新的优化政策也将很快出台。

在2018年全国商务工作会议期间，商务部服务贸易司司长冼国义表示，这五大目录包括《服务出口重点领域指导目录》、《鼓励进口服务目录》、《服务外包产业重点发展领域指导目录》、《禁止进口限制进口技术目录》和《禁止出口限制出口技术目录》，目前修订工作层面已经全部完成。在修订后的五大目录中，服务进出口重点领域都将有集中体现，同时相应的支持鼓励政策也将更加明确，注重操作层面的可行性。

参与修订的专家透露，本次目录的修订，一是注重数字技术发展对服务业开放领域产生的新需求，二是加强了国计民生切实需求的支持力度，其中医药研发方面有望获得从试验产品的通关到技术人员引进等多项便利措施。

数据显示，预计到2020年，我国健康服务业市场潜力高达8万亿元人民币。预计2023年生活服务市场整体规模将达到33万亿元。中国(海南)改革发展研究院院长迟福林表示，这一市场规模不仅为社会资本提供巨大投资空间，也会成为全球资本关注的重点之一。

迟福林说，当前我国开放正由以货物贸易为重点的“一次开放”走向以服务贸易为重点的“二次开放”，应加快形成以服务贸易为重点的全面开放新格局，适应“二次开放”的制度框架也需要做出相应的调整和优化。

“目录修订正是为了适应新的服务业态发展需要，同时也是对旧版本目录中存在问题的修整和完善。”商务部研究院外国投资研究所副主任、研究员聂平香对《经济参考报》记者表示，在地方调研时发现，生物医药企业在做研发时需要进口研发设计或者试剂产品，都需要快速通关，而按照原有的海关监管常规程序，这个过程会比较长，严重影响研发周期，这也是很多企业不把研发机构放在国内的原因，这也是导致我国药品市场在供应缺口和价格高企的原因之一。

“目前，我国每年新发癌症病例为429万，占全球新增癌症病例的30%，因此对相关的药品与技术需求相当大。”迟福林指出，从现实情况看，某些国产药品药效与发达国家相比仍有较大差距。除了进一步降低相关药品和医疗器械的进口关税外，还要着力扩大医疗技术等服务进口，倒逼国内医药企业提高质量与标准，以更好适应和满足全社会服务型消费需求。

“修订后的目录充分考虑了这些现实需求，在鼓励服务进口方面，研发设计将作为重点支持领域，还将增加人员流动的便利措施。”参与目录修订的商务部研究院国际服务贸易研究所所长、研究员李俊对《经济参考报》记者透露。

相关配套措施也在加快制定。记者了解到，目前商务部已经会同海关总署等相关部门在医药保税研发方面在进行探索，并达成共识，新的优化政策也将很快出台。

另外，在高新技术和医疗健康服务出口方面，也在酝酿推出新的政策。冼国义透露，目前商务部正在会同国家网信办、中医药管理局规划建设国家数字服务出口基地和国家中医药出口基地，现在初步方案已经基本达成一致。

李俊表示，在服务出口方面，目录将会新增数字经济、数字产业、互联网相关产业以及服务外包的重点发展领域等新技术、新业态、新模式。

值得注意的是，本次政策出台更为注重落地方面的考量。“因为涉及行业众多，只有指导目录，而垂直领域政策不够细化，导致服务贸易的很多支持优惠政策在落实时存在一定难度。”聂平香说，以高新技术服务税收优惠为例，旧版目录在制定时也考虑到要给重点支持领域以信贷、税收等方面的优惠，但是实际执行过程中，由于操作上的便利性不够，之前很多企业并没有享受到优惠。随着目录的修订和相关政策的细化，对技术先进型服务企业(服务贸易类)按15%的税率征收企业所得税，将得到更好地落地。李俊也表示，目录调整后，政策描述将更加具体化，更加具有可操作性。通过修订，使这些目录真正成为全国促进服务出口和扩大服务进口的指导性文件，把未来发展进出口重点描述清楚、界定准确，为制定相关的扶持政策提供依据，也使其更具可操作性，便于地方在政策落地方面的操作。

(责编：仝宗莉、杨曦)