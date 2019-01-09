国家科学技术奖奖金标准调整 最高奖奖金调整为每人800万元

国家最高科学技术奖的奖金标准由500万元/人调整为800万元/人，全部属获奖人个人所得……记者8日获悉，科技部、财政部印发了《关于调整国家科学技术奖奖金标准的通知》，对奖金标准做出调整。
此次奖金标准调整，是国家最高科学技术奖设立近20年以来奖金额度及结构首次调整，旨在充分体现党和国家对我国科技工作者的激励和关怀。
其中，国家最高科学技术奖奖金标准调整原则，除了奖金额度提高60%外，也对奖金分配结构进行调整。方案提出将奖金全部授予获奖人个人，由个人支配。
1999年设立国家最高科学技术奖时，规定500万元奖金“50万元属获奖人个人所得、450万元用作科研经费”，当前我国科研人员获得科研经费的渠道已大幅拓宽。此外，参考国际惯例，将奖金全部授予获奖人个人是国际知名科技奖励的普遍做法。
在调整国家最高科学技术奖奖金标准的同时，对国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖“三大奖”的奖金标准一并做了适当调整，调整原则为奖金额度提高50%。即特等奖奖金标准由100万元／项调整为150万元／项，一等奖奖金标准由20万元／项调整为30万元／项，二等奖奖金标准由10万元／项调整为15万元／项。
为增强获奖科技人员的荣誉感和使命感，科技部、财政部深入调研，研究提出了国家科学技术奖奖金标准调整建议，并征询有关单位意见。经有关程序审批，在2018年度国家科学技术奖励大会举办当天正式发布。
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