原标题：“酒店卫生门”上海7涉事酒店被警告 并罚款2000元

据新民晚报消息 2018年11月14日晚，网友@花总丢了金箍棒发布视频，曝光了十几家五星级酒店的卫生乱象，引发轩然大波。

今天新民晚报记者获悉，上海宝格丽酒店等7家涉事五星级酒店已全部分别被静安区卫健委、黄浦区卫健委、浦东新区卫健委作出处罚：警告，罚款2000元。处罚结果如下：

上海宝格丽酒店 警告，罚款2000元

上海浦东文华东方酒店 警告，罚款2000元

上海外滩华尔道夫酒店 警告，罚款2000元

上海丽思卡尔顿酒店 警告，罚款2000元

上海世茂皇家艾美酒店 警告，罚款2000元

上海四季酒店 警告，罚款2000元

上海璞丽酒店 警告，罚款2000元

位于黄浦区的上海世贸皇家艾美酒店、上海外滩华尔道夫酒店的处罚由黄浦区卫健委作出：未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁、重复使用一次性用品用具，处罚类别是警告，罚款，各被罚款2000元。

位于浦东新区的上海浦东文华东方酒店和上海丽思卡尔顿酒店，由浦东卫健委作出处罚。处罚理由和结果跟上述几家酒店一样。其中，上海文华东方酒店，被罚的是酒店业主上海瑞明置业。

浦东新区行政处罚信息 信用中国(上海浦东)官网截图

上海宝格丽、上海四季、上海璞丽三家酒店处罚由静安区卫健委作出。处罚事由是“未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁、重复使用一次性用品用具”。处罚类别是“警告，罚款”，各被罚款2000元。

(责编：杨曦、仝宗莉)