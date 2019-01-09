原标题：宁吉喆：今年将出台鼓励汽车家电消费新政

【开年放大招】专访国家发展改革委副主任宁吉喆

中央经济工作会议指出，2019年，经济下行压力有所加大，如何保持经济运行在合理区间，推动经济高质量发展，各有关部门又有哪些实招和举措？从今天起，央视新闻频道推出《出实招办实事求实效》系列报道，今天，我们采访的是国家发展改革委副主任宁吉喆。

今年将出台鼓励汽车家电消费新政

如何确保中国经济运行在合理区间？促进形成国内强大市场是重点一招。但这一招要做实并不容易。就拿消费来说，2018年国内汽车销量就出现了近20年来首次下滑，对此，国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。

国家发展改革委副主任 宁吉喆：过去一年已经接近了3000万辆的这么一个市场规模，但是还有潜力，支持居民合理消费、绿色消费、升级消费。汽车已经从城市进入乡村，现在也在考虑制定这个相关政策鼓励农民的消费。

宁吉喆透露，今年国家发改委还将新出台完善住房租赁、家政服务、养老、托幼的配套政策，破除文化、体育等社会领域投资准入的体制机制障碍。2018年国内中等收入群体首次突破4亿人，今年，国家将持续深化收入分配制度改革，增加低收入群体的收入，扩大中等收入群体，增强居民的消费能力，切实提升人民群众获得感。

扶贫创新等重点领域获大力度中央投资支持

投资对于目前中国经济发展来说仍然十分关键。宁吉喆透露，今年中央预算内投资将重点投向易地扶贫搬迁、保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整等领域。最近一个月，国家发改委遵循补短板的原则，批复了一批电网、高速铁路、机场等重大项目和城市轨道交通规划。

国家发展改革委副主任 宁吉喆：今年要进一步增加中央预算内投资的规模，进一步加快中央预算内投资下达的进度，还要进一步地吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模。

将新修订两个产业目录 鼓励外资进入中国

如何鼓励外资推动中国经济高质量发展？宁吉喆说，2019年，不仅要全面清理外商投资准入负面清单之外针对外资设置的准入限制，还要修订《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》，扩大鼓励外商投资的范围。

国家发展改革委副主任 宁吉喆：今年还要实施第二批外商投资重大项目，包括这个新能源汽车、新能源电池等等，这些外资项目的落地，必将跟内资企业一起支持中国经济持续健康发展。

支持优质企业中小微企业发债融资

针对民营企业融资难，2019年，国家发改委将进一步加大优质企业的债券发行力度，支持发行小微企业增信集合债券，缓解融资困难。

央视记者 吴昊：外部环境复杂严峻，经济面临下行压力确实会让人感到担心，但是，在整个采访过程中，我们也能感受到对中国经济长期向好的满满信心，相信随着时间的推移和改革的推进，会有越来越多的实招转化为经济高质量发展的动力。现在已经是冬天中最寒冷的日子，春天的脚步正越来越近。也许除了信心和决心，我们还要给转型升级中的中国经济更多一点耐心。

(责编：杨曦、仝宗莉)