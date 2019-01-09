原标题：餐饮企业热推年夜饭礼盒

有没有一种方式一下子就集齐各种美味佳肴？有没有一种方式不用洗菜油炸，就能做出一桌丰盛美味的年夜饭?年夜饭礼盒或许就是一种选择。距离春节还有不到一个月的时间。记者联系狗不理、悦宾楼、景扬楼等兰州几家老字号餐饮企业了解到，这些店内年夜饭餐位目前已基本订满，而年夜饭礼盒预订将迎来高峰。与去年相比，今年同档次的年夜饭礼盒价格稳中有降，降幅普遍在10%以上。

年夜饭礼盒价格稳中有降

“我们11家门店大厅、包厢都已经预订满了。”甘肃和家和餐饮管理有限公司产品总监张先生说，目前店内的年夜饭礼盒正在预订中，“价格平稳，品种比去年更丰富，依往年的情况来看，这个月中旬将进入销售高峰期。”记者注意到，该公司旗下的狗不理酒店推出了年货大集，其年夜饭礼盒包括了全品种面食、天津八大碗和酱货礼包等。张先生告诉记者，这几年公司一直都有做年夜饭礼盒，销量也都不错。

在迎新春美酒美食年货大集上，景扬楼的年夜饭礼盒吸引了不少消费者。“今年我们的年夜饭礼盒都有折扣，算下来价格比去年下降了10%左右。”景扬楼相关负责人申女士说，“像这款吉祥套餐，去年的价格在330元以上，今年优惠下来不到310元。”记者注意到，这些不同价位的礼盒都包含了兰州人除夕餐桌上的必备菜品：兰州糟肉、八宝饭、扣肘子等，买回家稍做加工即可上桌。

金城尕老汉前厅经理宋女士也表示，同等档位的年夜饭礼盒价格下调了20%左右，“虽然价格下调了，但我们的品种和质量都是有保证的，对于四五口人的小家庭来说，炒两个青菜，再来几个礼盒内的菜品，就是一桌丰盛的年夜饭了。”据了解，除了为自己预订，很多消费者订购礼盒是用来走亲访友的。

网上购半成品成了新“食尚”

从在家自制年夜饭到预订餐厅年夜饭，再到年夜饭半成品套餐，年夜饭市场正在随着餐饮市场的不断发展呈现新的趋势。近年来，除了实体店内的年夜饭礼盒外，网购年夜饭也受到了消费者的青睐。2018年“年货节”期间，阿里巴巴提供的大数据显示，当年年夜饭礼盒的销量同比增长了217%。

在事业单位工作的侯若华说，年前是单位最忙的时候，这两年一直都有选购半成品年夜饭，“礼盒主要还是走亲戚用的，一般自家用都买真空包装的单品。”她说，同事曾在网上买过半成品的年夜饭，价格不贵，简单加热就能食用。“非常方便，最近我也一直在看，准备买几件海产品和南方菜，过年时给家里人吃个新鲜。”

记者在网上搜索发现，半成品年夜饭套餐礼盒的价格大都在几百元到上千元不等，海鲜、肉类、蔬菜搭配得十分齐全。还有单个菜品半成品年夜饭出售，如八宝鸭、佛跳墙等，价格在几十至数百元之间不等。这些网购年夜饭菜品销售十分火爆，还可以指定日期发货，商家会配发配料用量、制作方法等提示说明。

为了抓住年夜饭商机，不少私人厨房也在微信上推出“年夜饭预订”活动。通过微信做外卖的“笑春风”告诉记者，她会在腊月二十三开始，制作各种年夜饭单品。“大部分预订的都是老顾客，像牛腱子、肘子、炸丸子等单品都很受欢迎。”不过，记者注意到，像这种私人订制，一般都是同城配送，确保将新鲜美味的菜肴及时送达。兰州晚报全媒体记者王星明

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