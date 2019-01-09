13部门联合整治保健市场乱象 严厉打击欺诈消费者行为

原标题：13部门联合整治保健市场乱象 严厉打击虚假宣传行为

人民网北京1月8日电 据国家市场监管总局网站消息，1月8日，国家市场监管总局等13个部门联合部署整治“保健”市场乱象百日行动电视电话会议召开。国家市场监管总局局长张茅表示，将在全国范围内加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。

张茅指出，“保健”市场乱象严重危害民生，严重影响经济高质量发展，严重破坏社会和谐稳定。社会舆论对此反映强烈，人民群众迫切要求予以整治。各地、各部门要加强横向协同，严格落实属地责任，加强部门间沟通协作，形成齐抓共管的整治格局。要加强纵向联动，对照任务分工各司其职、守土有责，建立整治信息报送制度，强化上下联动，形成“全国一盘棋”。要加强社会共治，深入动员社会各方面力量共同参与“百日行动”。

张茅称，各级市场监管、药监部门要把“百日行动”作为检验机构改革成效和锤炼执法队伍的重要实践，加强案件查办，曝光一批重大典型案例，形成有力震慑；强化完善食品药品市场监管，推动食品安全源头治理，综合运用现场检查、监督抽验、监测评价等手段，排查化解风险；做好组织协调，履行好联络各方、汇集信息等职责；加强督导检查，对工作扎实、成效显著的地方予以表扬激励，对工作开展不力的予以通报、督促整改；建立健全长效监管机制，促进相关行业持续健康发展。

据悉，本次“百日行动”从2019年1月8日开始，为期100天。市场监管总局、工业和信息化部等13个部门将在全国范围内加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。

(责编：仝宗莉、杨曦)