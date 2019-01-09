2019年底前取消企业银行账户许可 开户时间缩短至3天

人民网北京1月9日电 （朱江）“党中央、国务院一直高度重视民营和小微企业发展，要求转变政府职能、深化“放管服”改革，取消企业银行账户许可是落实“放管服”改革的重要举措之一。”今日上午召开的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长范一飞表示，2018年12月24日，国务院常务会议决定在2019年底前取消企业银行账户许可。

范一飞提到，银行账户是企业开展经营活动、获取各项金融服务的重要前提，银行账户的安全和便捷使用对企业意义重大。截至2018年9月底，我国企业和个体工商户共开立单位银行结算账户5488万户，占全部单位银行结算账户总量的92%。取消企业银行账户许可，提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。习近平总书记强调，要转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高行政效率，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府；毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。国务院总理李克强明确，要加快政府职能深刻转变，以更实举措深化“放管服”改革，并要求及时总结有关试点经验、在全国推开取消企业银行账户许可。

范一飞明确，人民银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和国务院领导同志指示批示精神，积极稳妥推进取消企业银行账户许可。经国务院批准，自2018年6月11日起，人民银行在江苏泰州、浙江台州试点取消企业银行账户开户许可。目前，试点工作总体平稳，社会反响良好。截至2018年12月末，试点地区商业银行共为企业新开立基本存款账户4.56万户，其中小微企业2.64万户、个体工商户1.92万户，企业开户在1-2个工作日内完成。

同时，人民银行印发《关于优化企业开户服务的指导意见》，组织人民银行分支机构和商业银行全面开展优化企业开户服务工作。据调查，企业开户时间缩短至平均3天，大大优于国际水平。

范一飞指出，下一步，人民银行将继续按照党中央、国务院部署，坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻“放管服”改革要求，做到“两个不减、两个加强”，即企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业账户服务要加强、账户管理要加强，积极稳妥推进取消企业银行账户许可工作，以新支付、新金融为新时代高质量发展注入新动力。2019年初将先行推广至江苏、浙江两省，其他各省（自治区、直辖市）可根据相关工作准备情况分批实施，2019年年内全部完成取消企业银行账户许可工作。在下一步工作中要坚持做到以下四条。

一是坚持服务小微企业、民营企业，坚持服务实体经济。充分尊重市场规律，建立宏观审慎银行账户管理框架，减少对微观市场行为的直接管理和干预，鼓励商业银行通过与客户平等约定的方式，根据客户实际需求和风险水平采取适当银行账户管理模式，便利小微企业、民营企业获得更为优质、便捷和安全的账户金融服务。

二是坚持防范化解金融风险，全面强化企业账户管理。人民银行将会同银保监会明确并压实商业银行账户管理责任，督促商业银行结合自身情况建立有效的账户管理流程，切实履行客户身份识别义务、不断完善内控合规制度、加强对账查验、强化账户风险管理。人民银行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动，开展企业账户业务专项执法检查，惩处并纠正商业银行账户和支付结算违规行为。

三是坚持落实“放管服”改革要求，持续优化企业账户服务。积极支持商业银行开展有利于服务小微企业、民营企业的账户创新业务，鼓励商业银行利用金融科技和国际先进经验，提升客户体验、降低服务成本、提高风控水平，建立优化银行账户服务长效机制。

四是坚持推进部门合作，发挥监管科技防范账户风险作用。会同相关部门推动建立涉企信息共享机制，提升银行识别客户身份能力和效率，便利企业办理银行账户业务，对严重违规行为的企业及其法定代表人或单位负责人实施联合惩戒措施。深化与公安机关部门合作，严厉打击利用银行账户从事洗钱、恐怖融资、偷逃税款、电信诈骗、地下钱庄、骗取贷款等违法犯罪活动。

(责编：朱江、仝宗莉)