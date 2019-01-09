范一飞回应备付金存管办法修改:相关工作正在进行当中

人民网北京1月9日电 （朱江）今日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，请中国人民银行副行长范一飞，中国人民银行办公室主任、新闻发言人周学东，中国人民银行支付结算司司长温信祥介绍取消企业开户许可有关情况，并答记者问。

针对记者提到“因1月14号第三方支付机构的备付金存款集中交存到了最后期限，最近有消息说央行准备修改存管办法”，范一飞回应称，对备付金管理，央行一直高度重视。从前几年的情况来看，备付金存放在商业银行，确实存在不少的问题。针对这个情况，央行经过慎重的考虑，对这个制度进行了一些改革。2018年是非常重要的一年，网联公司已经正式投入了运行，为做好这项工作打下了一个很好的基础。今年1月14日备付金将全部交存到人民银行。为了这项工作，央行要感谢非银行支付机构、商业银行的共同努力。为此，需要对现有的备付金管理办法做出一些修改，相关工作正在进行当中。

中国人民银行支付结算司司长温信祥认为，备付金存管和“断直联”直接相关，是为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署。应该说目前进展还是比较顺利的。到2018年12月31日，支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理，这为备付金集中存管打下了坚实的基础。备付金集中在央行存管，一方面保障了清算效率，另一方面保障了备付金的安全。当年做出这样一个决定，也是主要针对当时的一些乱象，做出的一个重大改革。可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全，也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。

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