原标题：“付费加速包”能抢到火车票？“技术黄牛”涉嫌违法违规

原标题：“付费加速包”能抢到火车票？

今天起，正月初三的火车票将全面开售，春运返程抢票季正式拉开序幕。今年的春运购票期间，不少抢票软件都提供了诸如“VIP加速包”、“好友助力”等抢票服务，此外还花样翻新推出了抢票“超级会员”服务，声称能提高出票成功率。那么“加速包”和“超级会员”真的能加速吗？类似的服务能帮大家抢到票吗？抢票软件有没有违规嫌疑？

来自铁总公司的消息说，今年春运购票期间，旅客们还可尝试12306的官方“抢票”途径——“候补购票服务”功能，其速度、成功率都将优于抢票软件，且不收取任何额外费用。

“加速包”能够优先出票？

好友助力抢票是2018年出现的一种抢票玩法，很多第三方购票软件纷纷推出了“付费加速包”的服务，宣称“加速包”购买越多，抢票概率也会越大。一些用户为了抢购回家的火车票，选择购买付费的加速包。

在北京工作4年的小李就是其中的一员，他除了每天在各种群里转发加速抢票助力链接外，为了提高出票几率，他还购买了付费“加速包”将自己的抢票成功率提升至“极速”，也就是90%。然而小李购买加速包之后刷新了四五天也没有显示出票，“我抢了5天了，而且备选了那么多车次仍然抢不到票。如果所谓的低速抢票和高速抢票结果都是一样的，那我买加速包提升购票概率有什么意义呢？”

记者调查发现，各个平台购买“加速包”服务收费标准不一。智行APP加速至“极速”需购买40元加速包，如果想再提高抢票成功率还需购买平台的“超级VIP”；途牛APP上快速、极速、光速购票套餐分别是10元、20元和30元；而在美团网上，最多可购买70元的加速包将出票成功率提升至90%。

各种付费“加速包”真的能保证用户优先出票吗？中国铁道科技研究院电子所副总工程师兼12306技术部主任单杏花表示，12306启用风险防控系统，对访问请求实施安全风险识别和分级控制，维护公平公正的售票环境。如果有人以频繁极高的速度访问服务器，会被视为非正常操作，高危用户将被拦截甚至被列入黑名单。还未达到拦截或封号级别的抢票软件将被风控系统拖到慢队列中，也就是说，通过第三方软件抢票可能会更慢。

抢票“超级会员”无法退款

除了付费“加速包”，各种“购票VIP”也是今年各购票软件推出的新玩法。记者发现，尽管用户可以通过分享链接到微信群等方式获取免费加速包，并能够购买付费“加速包”，但是免费和付费加速包都有加速次数和抢票速度限制，例如在携程APP上，每个订单好友加速次数最多30次，而付费“加速包”也只能加速到“极速”即出票概率最多90%为止，用户如果此时仍然抢购不到票，只能选择充值包年或者包月的超级VIP来进一步提高出票成功率。

在北京上学的李艳，她原打算购买2月1日北京至福州的车票。为了增加购票成功率，她在高铁管家APP上花费49元购买了年度黄金会员，会员权益主要包括10个月的提速包服务、1.5倍的抢票加速和2个月的延误宝，另外还赠送给她5张抢票券和优先抢票5次。

但是抢票结局让她很糟心：“在高铁管家上连续自动抢了三四天还是没抢到，最后我自己在12306官网上购买到车票后，平台上还是显示抢票中。在支付时，高铁管家又强制要求用户12306账号必须与其绑定才可使用。”最让她烦恼的是，高铁管家规定，黄金会员购买成功后立即生效，有效期1年，权益一经使用，不支持退款。这个规定令李艳想申请退款却无门。

抢票软件有违法违规嫌疑

不少第三方购票软件推出的“抢票加速包”，实际上更接近于网络版的“黄牛”。第三方平台介绍的抢票须知中规定，“加速包”是通过系统自动刷票，发现有余票时迅速下单占座，从而实现“抢票”。也就是说，加速包是用户花钱购买服务，利用技术手段获取购票信息，再进行购票操作。那么，同等条件下，付费使用加速包的用户，就比普通用户增加了购票成功几率。从某种意义上来说，这不就是“技术黄牛”吗？

北京海润天瑞律师事务所李瑞律师认为，从法律层面上来说，抢票加速包有违法违规嫌疑。“首先，购买加速包如果真的可以更快买到票，可能违反民法的公平原则，侵害消费者的合法权益。其次，加速包自动刷票，是否违反网络信息安全相关规定？还有，如果加速包不能加速，而只是刻意制造一些噱头，或者隐蔽收费，那就涉嫌欺诈，损害消费者知情权等合法权益，可能要承担民事责任、行政责任甚至刑事责任。”

□提醒

12306官网“候补购票”管用

今年，需要抢购春运火车票的旅客不妨尝试下铁路部门新上线的“候补购票服务”功能。去年12月27日起，铁路部门在铁路12306网站（含手机客户端），选取2019年春运能力部分紧张方向列车的长途区段，开展候补购票服务试点。进行候补购票服务试点的节前车次为，北京、沪宁杭、广东地区始发，终到四川、重庆地区的所有列车；节后车次为，四川、重庆地区始发，终到北京、沪宁杭、广东地区的所有列车。

据中国铁路总公司介绍，旅客通过12306网站或手机客户端购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。据了解，每位用户可提交1个候补订单、选择2个相邻的乘车日期、预订3张车票。记者了解到，由于同一候补订单(相同的始发、终到地区，车站可有区别)中可选择2个相邻的乘车日期，而每个乘车日期又最多可包含2个不同“车次+席别”的组合需求，因此每名用户最多添加4个候补需求，即为四种不同日期、车次、席位的“购票组合”。

需要提醒购票旅客的是，为了保障候补购票的成功率，如果某一车次的候补购票订单较多，系统将自动锁死，旅客仍需要另行选择。此外，铁路部门建议旅客朋友，如果通过候补购票也实在买不到直达列车的车票，不妨尝试购买接续车票，选择先购买前往中途车站的车票，“迂回返乡”。本报记者 胡德成

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