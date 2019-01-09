行业报告显示约三分之一城市人群选择长期租房居住

人民网北京1月9日电 （孙阳）当楼市向平稳过渡、当房屋回归居住本质，房产行业也开始思考人们想要的理想居住生活。日前，由58同城、安居客联合21世纪经济报道发布的《定义理想：2018年理想居住生活报告》（以下简称《报告》）显示：约1/3的城市人群在租金价格合适的情况下会选择长期租房居住，其中，1000-4000元的月租是人们普遍可以接受的范围，而住户素质成为社区环境重要考量标准，同时，VR等智能看房趋势兴起。

当前，定义一个城市是否能满足城市人的理想居住需求，需从交通、商业、环境、城市发展力等多个维度考量，从而得出不同城市的发展潜力及宜居程度。

《报告》显示：在具体城市的选择上，居住环境优越和商业氛围良好的城市区域受到大家偏爱。同时，随着中国经济在城市和结构上的均衡发展进程加速，加之政策利好，众多综合实力较强的新一线城市对人才的吸引力进一步增强。新一线城市中杭州、无锡、苏州综合得分已在向一线城市看齐。

同时，购房并非实现理想居住的唯一方式，当城市人群思维方式发生转变，租赁市场不断完善，租房生活也被越来越多人所接受。《报告》调研数据显示：约1/3的城市人群在租金价格合适的情况下会选择长期租房居住，其中，1000-4000元的月租是人们普遍可以接受的范围。长期来看，租赁人群占比不断提升是趋势，未来一线和部分新一线城市租赁人群的比例或将达到40%以上，随着住房租赁制度的不断完善，租房将成为“住有所居”的重要途径。

在消费分级时代，品质生活正成为主流理念，而在对于居住品质的评定中，居民素质等社区软性配套越来越受到大家的关注。《报告》数据显示，住户素质高低成为理想社区的重要衡量标准，其中，一线城市人群对其更加注重，而新一线城市人则对于园林景观、活动设施及停车位等方面更为关注。

同时，随着人们生活水平的提高，城市人群对服务要求提升的同时，需求也更为复合多元。以找房服务来说，以前人们找房选房，往往通过中介门店获取房源信息，如今，线上平台已成人们找房的主要渠道。

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