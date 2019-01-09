2018年世界税收十件大事发布

人民网北京1月9日电（记者孙博洋） 1月9日，中国国际税收研究会、中国税务杂志社和中国税务报社在深圳发布了“2018年世界税收十件大事”，“中美就经贸问题达成共识决定停止升级关税等贸易限制措施”“中国实施国税地税征管体制改革”等备受关注的国内外十件税收大事入选。

据了解，世界税收十件大事评选已连续举办5年，该项评选活动秉持聚焦热点、求真务实，总结过去、展望未来的原则，以权威财经组织和单位提供的信息作为资料来源，邀请科研院所、企业界、中介机构和新闻媒体等多方专家学者参与，经多次讨论，优中选优，评选产生当年世界税收十件大事。

据悉，在此次公布的2018年度世界税收十件大事中，包含美国实施最大规模减税、第一届税收合作平台全球大会召开、世行《2019年营商环境报告》肯定中国税收营商持续向好、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）正式生效以及英国批准《2018年（跨境贸易）税收法》等国际国内财经、税务方面的热点事件。

“这次入选的世界税收十大事均具有较强的代表性、热点性和前瞻性。既体现了从中国角度看待世界税收发展的眼光和视野，也反映了世界税收发展的大趋势。”中国国际税收研究会顾问王力在致辞时表示，这十件大事是各位评委精心评选的成果展示，也是我们发出中国声音的重要方式，必将有助于社会各界进一步了解、关心和支持我国国际税收事业发展，也将为我国税制改革和税收事业创新提供有益的借鉴和参照。

据悉，近年来，我国国际税收牢固树立平等、开放、合作、共享的全球经济治理观，积极参与“税基侵蚀与利润转移（BEPS）行动计划”、税收情报交换等国际规则制定，倾力服务“一带一路”，大力加强国际税收征管合作，深入开展国际税收重大理论研究，在全球税收领域的参与度、话语权和国际影响力持续提升，正昂首阔步跨入税收现代化发展新阶段。特别是刚刚过去的2018年，中国国际税收积极服务国家对外开放，与哈萨克斯坦国家收入委员会及经合组织等共同成功举办“一带一路”税收合作会议和第48届亚洲税收管理与研究组织年会，在世界税收合作平台分享中国税收改革经验，中国在国际税收舞台上的地位和作用得到不断增强和进一步提升。

中国国际税收研究会会长张志勇表示，与会专家从宏观与微观、国家政治经济关系、税收博弈、国际税收法治等不同角度对2018年世界税收十件大事进行了精彩深入的分析，对围绕世界税收发展趋势做好我国的税收工作有着重要的启示。

“多边主义和多边合作是国际税收的发展主流。我们履行多边合作职责发挥作用的同时也借此不断推进中国税制和税收征管制度的现代化。”张志勇说：“特别是2018年中国的国税、地税两套机构成功合并，中国税务机构改革是符合世界潮流，在世界税收领域具有很强的示范效应。”

专家表示，2018年中国税务机构改革涵盖省市县乡四级税务机关、几万个税务机构、一百多万税务人员和十多亿纳税人缴费人，力度规模之大、涉及范围之广，在全球范围内前所未有。在中国政府坚强领导下，中国国家税务总局建立了强有力的组织推进机制，目前省市县乡四级新税务机构、职责和人员全部到位，改革平稳顺利推进。中国的税务机构改革具有全球意义。

中国国际税务研究会副会长邓力平，中国国际税务研究会副会长、东北财经大学马国强教授等院校专家出席发布会并作点评，发布会由中国国际税收研究会副会长兼秘书长刘磊主持；来自社科院、北京大学、人民大学、中央财经大学、武汉大学、厦门大学的教授专家围绕十件大事的发生背景、政策要义、内涵实质和国际影响等进行精彩点评。

附：2018年世界税收十件大事

1.中美就经贸问题达成共识决定停止升级关税等贸易限制措施；

2.《实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移的多边公约》正式生效；

3.美国正式实施30年来最大规模减税法案；

4.第一届税收合作平台全球大会在联合国总部召开；

5.经合组织发布《数字化带来的税收挑战中期报告》；

6.世界银行公布《2019年营商环境报告》肯定中国税收营商环境持续向好；

7.中国实施国税地税征管体制改革；

8.《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）正式生效；

9.中国个人所得税法第七次大修建立起综合与分类相结合的个人所得税制；

10.英国批准《2018年（跨境贸易）税收法》为“脱欧”作准备。

(责编：王仁宏、曹昆)