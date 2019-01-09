原标题：合利宝落实“断直连”推动支付回归本源

近日，第三方支付公司合利宝对外宣布，根据《关于规范支付创新业务的通知》等相关文件的要求，在银联、网联以及各商业银行的大力支持下，于2018年11月30日高效完成“断直连”工作。除了合利宝以外，目前已经有多家银行和支付机构相继发布了“断直连”公告，至此，商业银行及第三方支付机构“断直连”接近尾声。

“断直连”工作是规范并促进我国支付市场稳健发展的基础。合利宝认真学习相关文件精神，严格遵守人民银行监管规定，成立“断直连”专项小组，全力落实“断直连”工作，在2018年度，合利宝“断直连”、“备付金全部集中交存”、“注销在商业银行的备付金账户”三大项工作全部完成。作为支付科技赋能企业，合利宝在此次“断直连”工作中，深刻地意识到了“断直连”对于第三方支付行业发展的积极推动作用。

在“断直连”之前，支付机构的相关业务没有通过银联、网联等合法清算机构处理，而是各自和多家银行直连实现与商户、消费者的连接。“断直连”后，银联、网联通过连接支付机构和银行，从而实现支付资金清算的集中化、规范化、透明化，在整体上能够有效缓释每个参与方的信用风险，是防控系统性风险的重要措施。同时银联、网联能为第三方支付企业提供安全保障、业务处理和技术支持，有利于第三方支付企业在公众心中自然树立起更强的公信力，让用户能安心使用第三方支付企业的支付产品，支付公司可以集中精力聚焦场景拓展，优化客户的交易体验，以此形成良性循环。

此外，“断直连”夯实了支付行业基础设施建设，有助于第三方支付企业降低经营成本。在原直连模式中，第三方支付企业需要不断提升金融渠道能力，与众多的银行机构就庞大的支付产品分别展开合作。无论是前期的金融渠道开拓还是后期的技术对接、运营、维护等工作，对于第三方支付而言都是一笔不小的开销。“断直连”省去了与不同银行对接的重复建设成本和后期技术维护费用，同时还提升支付体系乃至整个社会的运行效率。

“断直连”对第三方支付回归支付本源有着重大的推动作用”。合利宝相关负责人告诉记者。“断直连”为第三方支付企业开辟了前进的道路，让第三方支付企业更加专注支付业务本身，更好地投身到服务实体经济发展的浪潮中去。受益于“断直连”，支付基础设施如银联、网联建设日渐完善，商业银行、清算机构、支付机构等市场参与者在支付产业链的定位分工将更加明确，会逐步推动商业银行、清算机构、支付机构共同构建更加全面、更加高效率支付服务体系，支付清算行业开放、竞争、合作的良性竞争市场格局即将形成。

据了解，目前合利宝已经在服务以智慧零售为主的，包括航空旅游、金融科技、电商虚拟、教育、跨境支付在内的六大行业，合计数十万家中小微企业级用户。未来，合利宝将继续认真执行中国人民银行相关政策要求，遵守监管政策，以审慎合规经营为基石，不断加强与银联、网联的合作，坚决保障“断直连”后支付业务平稳顺利开展。（李经）

(责编：赵爽、仝宗莉)