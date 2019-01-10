共商共建，“陆海新通道”实现常态化运营

中国与新加坡在重庆果园港片区打造的中新多式联运基地，为“陆海新通道”提供了多式联运产业载体。2017年年底，首列从重庆果园港始发的中欧班列开行，中欧国际货运大通道与长江黄金水道无缝衔接。

图为重庆果园港航拍图。

张锦辉摄

图为重庆果园港一角。

本报记者 暨佩娟摄

■“陆海新通道”利用铁路、公路、水运、航空等多种运输方式，由重庆向南经贵州等省份，通过广西北部湾等沿海沿边口岸，通达新加坡及东盟主要物流节点。

■2018年，重庆至东盟国家之间货邮吞吐量约7400吨。中国西北地区的洋葱、苹果、高原夏菜、中药材等，开始成为东南亚国家市场上的“紧俏货”。

■这一通道的战略性进一步提高，其建设重点从打造中国西部与东盟利益共同体，扩展到带动“一带一路”沿线国家和地区合作。

1月7日至8日，中新互联互通项目联合实施委员会第四次会议及共建“陆海新通道”主题对话会在重庆举行。来自中国重庆、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏等西部12个省区市，及新加坡、越南、泰国等东盟国家政商界的近400名代表为“陆海新通道”发展建言献策。

“陆海新通道”是中国和新加坡第三个政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目的重要组成部分。该通道利用铁路、公路、水运、航空等多种运输方式，由重庆向南经贵州等地，通过广西北部湾等沿海沿边口岸，通达新加坡及东盟主要物流节点；向北与中欧班列连接，利用兰渝铁路及西北地区主要物流节点，通达中亚、南亚、欧洲等区域。重庆市中新示范项目管理局局长韩宝昌表示，“陆海新通道”已与中欧班列和长江黄金水道实现联通，并已初步实现丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的有机衔接。

“使中国西部的交通和物流成本能与沿海省份竞争，从而释放中国西部的潜力”

自上世纪90年代起，中新两国先后开展了中新（苏州）工业园区、中新（天津）生态城和中新（重庆）战略性互联互通示范项目等三个政府间合作项目。作为其中最年轻的成员，中新（重庆）战略性互联互通示范项目聚焦金融服务、航空产业、交通物流、信息通信等重点领域。截至去年12月，中新双方共签约140个合作项目，总金额逾219亿美元，一批战略性、示范性项目落地。

“陆海新通道”主要通过国际铁海联运线路、国际铁路联运线路和跨境公路运输线路三条纵向线路，使重庆与中南半岛实现连通。“这将使中国大部分区域与东南亚、欧亚大陆、非洲等相连接，大大提高货物的通行速度。”新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年说。

大山大水，曾是重庆开放路上难以跨越的阻碍；交通物流，是重庆对外开放的一大痛点。如今，货物从阿联酋迪拜的港口出发，穿越马六甲海峡，一个月后抵达广西钦州港，就能经铁路快速抵达重庆。其他西部省份的货物在被运到重庆后，将继续借助其中一条线路运输到中南半岛，这依托的正是重庆的多式联运物流枢纽功能。

截至2018年12月31日，“陆海新通道”的三种物流组织形式均已实现常态化运营，其中铁海联运班列共发运805班，国际铁路联运（重庆—越南河内）班列共开行55班，重庆—东盟跨境公路班车共开行661班，服务网络已从越南、老挝、缅甸延伸至泰国曼谷、柬埔寨金边，以及马来西亚和新加坡等东南亚地区。

2018年，重庆至东盟国家之间往来旅客约166万人次，货邮吞吐量约7400吨。中国西北地区的洋葱、苹果、高原夏菜、中药材等，开始成为东南亚国家市场上的“紧俏货”。

新加坡贸易与工业部部长陈振声认为，与以往不同，中新（重庆）战略性互联互通示范项目及共建“陆海新通道”不是复制新加坡的某个成功模式，而是新中双方共同创新探索符合现实需要的运营模式，这种合作符合新中双方提升互联互通、加强合作的一致愿望，有助于双方提升竞争力，共建繁荣经济。“通道的参与者越多，聚集货运量越高，规模经济效应就越大，成本也就越低，这使中国西部的交通和物流成本能与沿海省份竞争，从而释放中国西部的潜力。”

“诸多期盼让各界看到区域经济一体化、国家和地区间和谐互利共赢的积极前景”

“陆海新通道”此前被称为“南向通道”，在提出1年9个月后，于2018年11月更名为“陆海新通道”。业内人士认为，这一变动凸显了“陆海新通道”与“一带一路”建设的衔接，这一通道的战略性进一步提高，其建设重点从打造中国西部与东盟利益共同体，扩展到带动“一带一路”沿线国家和地区合作。如今，“陆海新通道”目的地已覆盖新加坡、日本、澳大利亚、德国等全球六大洲71个国家和地区的155个港口。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁认为，未来应将通道建设与东盟国家自身的经济发展规划、东盟智慧城市网络建设等内容有机结合，“中新两国可与越南、泰国等有关国家在第三国合作共建物流园区，打造第三方市场，以带动地区实现更大发展”。

泰国驻华大使毕力亚对本报记者表示，作为今年的东盟轮值主席国，泰国将努力把《东盟互联互通总体规划2025》与“陆海新通道”相对接，促进更大程度的互联互通。

“柬埔寨希望能够参与到‘陆海新通道’的建设中来。”柬埔寨驻重庆总领事马瓦纳说，“我们期待‘陆海新通道’建设可以将重庆到河内的铁路线延伸至柬埔寨，这将有效促进柬埔寨与重庆之间的贸易往来，使柬埔寨的大米、胡椒、水果更好地进入中国，重庆生产的笔记本电脑、农业机械等也能更便捷地运至柬埔寨。”

“诸多期盼让各界看到区域经济一体化、国家和地区间和谐互利共赢的积极前景。”正如中国—东盟中心秘书长陈德海所说，通过共商共建，“陆海新通道”必将发展成为区域联动、国际合作的通道，为沿线国家和地区人民带来更多切实好处。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 03 版）

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