原标题：无专人清理 共享化妆间卫生引担忧

无专人清理 共享化妆间卫生引担忧

实地探访北京商场内共享化妆间 废弃纸巾随意丢放 缺少一次性工具 商家称会注意卫生和授权问题

北京一家商场内投放的共享化妆间

共享化妆间内的化妆品

共享化妆间内堆放有用过的湿巾

武汉现共享化妆间的消息成为网络热搜，北京青年报记者看到，共享化妆间在北京也有投放，首单免费，再次使用则需要缴纳费用38元至58元不等。对于部分网友关于化妆品真伪、共享用品卫生的质疑，公司相关负责人对北青报记者回应称，目前公司会找商场保洁人员对化妆间内进行打扫，并称会保证化妆品采购自正规渠道。

探访

北京店内用过的纸巾随意堆放

1月9日，北青报记者探访发现，北京一家商场里投放了两个共享化妆间，因为是工作日，所以在共享化妆间附近的顾客并不多。

按照提示，北青报记者扫码后进入化妆间。小程序显示，用户首单可以免费，但如果再次使用则需付费，价格为25分钟38元，35分钟48元，45分钟是58元，但没有需要缴纳押金的提示。

化妆间内的化妆品也一应俱全，包括隔离、粉底、眼影、睫毛膏、口红等，很多化妆品确为国际知名品牌。北青报记者看到，很多化妆品已经有明显的使用痕迹，但因为化妆品粘贴固定在台子上，所以部分化妆品无法看到批号以及使用期限。

对于顾客而言，共享化妆间内的部分化妆品使用起来并不方便，比如没有一次性的棉签、化妆刷等工具，在没办法拿起化妆品的情况，有两瓶粉底液很难使用。

对于网友担心的卫生情况，北青报记者探访时看到，商场内的两间共享化妆间内，均有用过的湿巾或者纸巾堆放在桌子上，还有的化妆品盖子没有被盖上。

在商场内，北青报记者随机采访了几位路人，她们均表示，对于外面化妆品的真伪不了解，担心卫生状况。

回应

会注意卫生并沟通授权问题

1月9日下午，北青报记者拨打了客服电话。公司工作人员刘先生称，共享化妆间在北京商场内投放已经有大概三个多月的时间。公司很看重卫生情况，但因为成本原因，目前还没有雇专门的打扫人员，只是请了商场内其他饭馆里的保洁员帮忙打扫。“一般每天中午、下午和晚上各打扫一次，接下来会争取加大力度打扫。”刘先生表示。

对于化妆工具的问题，刘先生说目前北京的化妆间内还没有配备工具是物流的原因，上海、武汉和广州的化妆间已经配备一次性化妆工具，眼下会争取为北京的化妆间解决这一问题。

北青报记者发现，价格是影响一些用户是否使用的一个原因。刘先生解释称，从用户使用情况来看，目前确实首单用户特别多，“北京商场内的每日可能有七八十人使用，但是后续使用的用户则只在个位数。”

对很多用户担心的化妆品质量问题，刘先生称，化妆品都是从正规渠道购买的，目前还在跟化妆品厂商沟通，希望能够得到授权使用的证书。

尽管化妆间内贴有“偷窃可耻”的标语，刘先生表示此前上海曾出现过用户偷拿口红的案例，“我们在店内装有摄像头，之前上海店内出现口红丢失情况后，公司查看相应时间段的监控，最终找到了拿走口红的顾客。”

热议

共享化妆间运营模式引争议

现如今，很多行业都出现了共享经济，而这个共享化妆间也引发了热议。有网友认为，共享化妆间的出现可以解决临时的化妆需求，可以尝试。但也有网友认为，化妆品本身是私人用品，如果拿来共享，难免会出现卫生问题。

还有网友提出疑问，共享化妆间收取押金是否只是用来吸引投资者。此外，如果化妆间内提供的都是大品牌化妆品，再加上相对较高的租金、运营成本，公司是否会出现盈利问题，从而影响用户的正常使用。文并摄/（记者 郭琳琳 统筹编辑/池海波）

(责编：杨曦、赵爽)