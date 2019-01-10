12月CPI今日公布 同比涨幅或继续回落

根据日程安排，国家统计局10日将公布2018年12月份居民消费价格指数(CPI)。受多重因素影响，市场普遍预计，12月份CPI同比涨幅或继续回落，但仍将处于“2时代”。
CPI同比、环比涨幅走势图。 来自国家统计局
CPI涨幅或小幅回落
国家统计局此前公布的数据显示，2018年11月份CPI同比上涨2.2%，涨幅相比10月有所回落。
华创证券分析师张瑜认为，食品项季节性平稳回升，但成品油大幅下调将显著拖累非食品项，预计2018年12月份CPI同比涨幅将回落至1.9%附近。
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，进入12月中旬后，蔬菜价格持续走高，牛肉等肉类价格有所上涨。
国内成品油价格12月则迎三次下调，月初汽油下调540元/吨、柴油下调520元/吨，更是创下近年来最大单次下调幅度。
Wind资讯的数据显示，19家机构对去年12月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.0%。其中，预测的最大值为2.2%，最小值为1.9%，若上述平均预测兑现，CPI将继续小幅回落，同时意味着去年全年CPI同比涨幅处于年初制定的3%左右的调控目标之内。
今年物价走势如何？
2019年物价走势如何，涨幅是否继续回落？
据商务部监测，2018年12月31日至2019年1月6日，30种蔬菜平均批发价格比前一周上涨1.7%，水产品批发价格小幅上涨，粮食批发价格略有上涨，食用油批发价格略有波动，肉类批发价格小幅波动，禽产品批发价格略有回落。
北京大学经济学院教授曹和平告诉记者，预计接下来物价不会出现大幅度的下降趋势。今年1-2月份物价涨幅会维持在2.0%左右，3月份受基础建设等因素影响，物价涨幅或有上扬趋势。
交通银行首席经济学家连平表示，国际原油和大宗商品价格已经下行，输入性通胀压力较小；投资需求和消费需求较弱，对物价的拉动作用不强；货币政策将坚持不搞大水漫灌，不存在流动性泛滥进而抬升物价的可能性，2019年物价大幅上涨的可能性较小，全年CPI平均涨幅可能在1.8%左右。(谢艺观)
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