原标题：五星级酒店被曝光 罚金为何“洒洒水”

14家酒店卫生状况被网友“花总”曝光 其中12家仅处2000元或以下罚款 被吐槽还不够一夜房费

五星级酒店被曝光 罚金为何“洒洒水”

“花总”发布的曝光视频截图

9日，深圳公安通报称，对泄露网友“花总丢了金箍棒”（以下称“花总”）个人信息的深圳某酒店经理彭某予以行政拘留7日、罚款500元的处罚。“花总”曾于去年11月曝光了国内多家五星级酒店的卫生问题，此次其个人信息遭泄露一事发布后，不少网友表示想了解当时被曝光酒店的处罚结果。

北京青年报记者调查发现，涉事的14家酒店中，12家均被处以警告和2000元或以下的罚款，唯有一家酒店被处以15000元的罚款处罚，官方表示，北京海淀区的一家涉事酒店被处15000元罚款是因为其“逾期不改正”。对于处罚金额，包括“花总”在内的不少网友都感到“不给力”，“花总”向北青报记者表示，希望此次事件可以推动相应法规与时俱进。专家表示，遭受处罚本身就对这些五星级酒店的品牌声誉和用户忠诚度造成了极大的损害，它们实际的损失远比明面上的罚款要大得多。

事件

被罚区区2000元钱

居然不够一夜房费

去年11月，微博网友 “花总”发布了一段题为《杯子的秘密》的视频，视频中揭露了多家国内知名五星级酒店用脏毛巾擦杯子或马桶的现象。此后，多家涉事酒店承认存在视频曝光的情况，并向公众道歉。

去年12月30日，曝光五星级酒店用脏毛巾擦杯子和马桶的“花总”在微博称，深圳某酒店经理彭某泄露他的个人信息，已向深圳警方报案。9日，深圳市公安局华龙分局通报称，警方给予彭某行政拘留7日、罚款500元的处罚。

通报发布后，再次引发众多网友热议，不少网友在网上发帖称，不知道当初视频中曝光的酒店都获得了怎样的处罚。

北青报记者了解到，视频曝光的14家五星级酒店中，除贵阳的一家酒店因尚需走听证程序，处罚决定尚未发布外，其余13家五星级酒店均已被当地卫生部门处罚。其中11家五星级酒店的罚款金额均为2000元，南昌市卫生部门则表示对被曝光的南昌喜来登酒店处以2000元以下的处罚。

部分处罚金额曝光后，引发一些网友质疑，有网友认为，对于部分涉事五星级酒店来说，住一晚的房费都在2000元以上，这样的处罚金额近乎“挠痒痒”，有网友甚至觉得处罚金额“少了几个零”。

盘点

被处罚五星级酒店

多因未按规定消毒

北青报记者注意到，各地已发布的处罚法规依据均为原卫生部于2011年发布的《公共场所卫生管理条例实施细则》，其中规定，公共场所经营者有“未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁，或者重复使用一次性用品用具”的，可责令限期改正，给予警告，并可处以2000元以下罚款。逾期不改正，处以2000元以上20000元以下罚款；情节严重的，可以依法责令停业整顿，直至吊销卫生许可证。

在各地被处罚的五星级酒店中，北京地区涉事的4家酒店罚款差距较大，2018年11月23日，北京市朝阳区卫计委公布了对北京康莱德酒店和北京柏悦酒店的行政处罚决定。朝阳区卫计委认定北京康莱德酒店和北京柏悦酒店“提供给顾客使用的用品用具，未按照有关卫生标准和要求保洁”，依据相关规定，对两家酒店处以“警告、罚款2000元”的处罚，并责令限期改正。此外，在通告中，两家酒店还被认定存在“公共场所的顾客用品用具检测结果不符合卫生标准和要求”的问题，针对这一问题，两家酒店被给予警告，并被限期改正。

2018年11月30日，北京东城区卫计委以“提供给顾客使用的用品用具，未按照有关卫生标准和要求清洗，消毒”给予北京王府半岛酒店所属的王府饭店有限公司警告、罚款2000元的处罚。

相比之下，位于北京海淀的北京颐和安缦酒店获得了更严厉的处罚。该酒店因“提供给顾客使用的用品用具，未按有关卫生标准和要求消毒”被处以警告，并被罚款15000元。颐和安缦酒店为已经发布的涉事酒店中，被处罚金额最高的。对此，海淀区卫计委法制部门的工作人员称，有关部门是依据《公共场所卫生管理条例实施细则》中“逾期不改正”的相关条款对北京颐和安缦酒店进行处罚的。

北青报记者了解到，在“花总”发布曝光视频之前，2018年7月31日，北京市海淀区卫计委就曾对北京颐和安缦酒店所属的北京颐和园宾馆有限公司下达了行政处罚决定。该决定显示，北京颐和安缦酒店由于“供给顾客使用的用品用具，未按照有关卫生标准和要求保洁；提供给顾客使用的用品用具，未按照有关卫生标准和要求消毒”，被处以警告处罚。

“花总”曝光的14家五星级酒店中，有7家都位于上海，北青报记者在上海静安区、黄浦区、浦东新区卫生部门的官方网站检索发现，7家五星级酒店的所属公司或经营机构于去年11月30日到12月4日期间收到了卫生部门开出的“罚单”，7家酒店的处罚事由中均包括“未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁”，但上海宝格丽酒店、上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海文华东方酒店、上海世贸皇家艾美酒店以及上海华尔道夫酒店的处罚事由中还包括“或重复使用一次性用品用具”，7家酒店均被处以“警告和罚金2000元”的处罚。

据贵州当地媒体报道，“花总”发布视频后，贵州省贵阳市南明区卫生监督局对涉事的贵阳喜来登贵航酒店展开执法检查，并发现了问题，做出罚款20000元的决定。但贵阳喜来登贵航酒店对处罚决定不服，要求听证，对该酒店的最终处罚结果近几日就会出炉。

未来

“花总”坦言处罚“轻”

希望推动行业改进

针对各地相关部门对“花总”曝光酒店的处罚结果，“花总”9日对北青报记者表示：“首先要肯定有关部门的及时介入。”但他认为，此次发布的处罚某种程度上算“轻”的。

“花总”说，在他看来，之所以罚金“不重”，“是因为相关的立法时间比较早，相信这个事件可以推动相应法规的修改。”“花总”表示，如果此次事件最终能推动酒店业真正采取措施解决卫生问题，“那这两个月受到的折腾也就值了。”

中国社科院旅游研究中心名誉主任张广瑞表示，这次“花总”曝光的社会影响非常大，人们对涉事酒店的处罚结果的预期也是比较高的。但对涉事酒店进行处罚只能依据也必须依据现有的法律和条款，不能被舆论的情绪所左右。张广瑞提醒，遭受处罚本身就对这些五星级酒店的品牌声誉和用户忠诚度造成了极大的损害，它们实际的损失远比明面上的罚款要大得多。

针对酒店行业清洁工作中违规操作屡禁不止的现象，张广瑞表示，“五星级酒店清洁工作的标准是很高的，但这些标准的执行情况很大程度上依赖于工作人员的自律，而工作人员的违规操作如果不能被及时纠正的话就会形成惯性，而这种惯性是会影响到整个行业的。”

张广瑞认为，制定标准的单位和监督单位如何进行有效的检查是一大难题，“酒店的客人往往是短期住宿，一般来说难以了解到这些黑幕，就算了解到这些黑幕也难以进行有效的投诉。另外，近年来我国酒店行业发展得非常迅速，但也由此出现了人才短缺的情况，导致经营和管理不善，这也是出现这种情况的深层次原因。”（记者 屈畅 实习生 施世泉 统筹编辑/池海波）

(责编：杨曦、赵爽)