原标题：实施好稳健的货币政策 提高金融体系服务实体经济能力

新华社北京1月9日电 1月8日下午，中国人民银行行长易纲就贯彻落实中央经济工作会议精神，接受了人民日报记者欧阳洁、新华社记者吴雨、中央电视台记者孙艳、经济日报记者陈果静的联合采访。

记者：这次中央经济工作会议提出，宏观政策要强化逆周期调节。会议明确，继续实施稳健的货币政策。如何理解？央行在这方面如何落实？

易纲：2018年，面对稳中有变、变中有忧的内外部形势，人民银行增强了货币政策的前瞻性、灵活性、针对性，采取了一系列逆周期措施，通过四次降准、增量开展中期借贷便利（MLF）等提供了充裕的中长期流动性，基本有效传导到了实体经济。2018年无论是各项贷款还是普惠口径小微贷款都同比大幅多增，货币金融环境总体稳定。

中央经济工作会议召开后，根据会议精神，人民银行进一步强化逆周期调节，着力缓解信贷供给的制约因素。比如，会同有关部门加快推进银行发行永续债补充资本，完善普惠金融定向降准考核口径，新年伊始宣布降准释放流动性1.5万亿元，1月下旬将实施首次定向中期借贷便利（TMLF）操作等。这些措施都有利于保持流动性合理充裕和金融市场利率合理稳定，引导货币信贷合理增长，金融对实体经济的支持力度并没有随着经济增速下行而减弱，反而是加大支持力度，体现了逆周期的调节。同时，我们坚持以供给侧结构性改革为主线，将逆周期调节措施与补短板、加强长期制度建设结合起来，着力提高对民营企业、小微企业等实体经济的支持力度。

记者：中央经济工作会议提出，必须精准把握宏观调控的度。会议明确，稳健的货币政策要松紧适度。央行如何把握货币政策的“度”？

易纲：稳健货币政策松紧适度的“度”，主要体现为总量要合理，结构要优化，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。

一方面，要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆。比如，1月4日宣布的降准政策分两次实施，和春节前现金投放的节奏相适应，并非大水漫灌。M2和社会融资规模增速也应保持与名义GDP增速大体匹配。同时，还要保持宏观杠杆率基本稳定。

另一方面，要精准把握流动性的投向，发挥结构性货币政策精准滴灌的作用，在总量适度的同时，把功夫下在增强微观市场主体活力上。比如，中央经济工作会议期间，人民银行宣布创设定向中期借贷便利（TMLF），根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况，向其提供长期稳定资金来源。

记者：下一步如何进一步改善货币政策传导机制？

易纲：刚才我提到，人民银行通过四次降准、增量开展中期借贷便利（MLF）等提供了充裕的中长期流动性，基本有效传导到了实体经济。下一步，我们还需要从供需两端进一步改善和疏通货币政策传导机制。

从实体经济需求端看，受经济下行压力加大等因素影响，有效的融资需求有所下降。从金融机构资金供给端看，银行的风险偏好下降，自身还受到资本、流动性、利率等多重约束。我们已经采取措施着力缓解银行信贷供给端的约束。比如：在资本方面，我们会同有关部门加快推进银行发行永续债补充资本；在流动性方面，央行前几天刚刚宣布降低存款准备金率1个百分点，并通过创设TMLF提供长期低成本资金；同时继续推进利率市场化改革等。

下一步，人民银行将和相关部门加强协调配合，综合施策，通过“几家抬”，从供需两端共同夯实疏通货币政策传导的微观基础。改善货币政策传导机制，关键是要建立对银行的激励机制，主动加大对实体经济的支持力度，而不是用下指标、派任务的行政办法。比如，对于金融机构发放普惠口径1000万元以下的小微企业贷款，人民银行通过定向降准、定向中期借贷便利、再贷款等方式向金融机构提供优惠利率的长期资金，财政部门对其免征利息收入增值税，监管部门提高部分监管指标容忍度，银行尽职免责，通过市场化的办法调动金融机构支持小微企业、民营企业的积极性，取得了较好的效果。

记者：中央经济工作会议提出，要解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。下一步还将有哪些措施？

易纲：去年以来，人民银行全面贯彻党中央、国务院决策部署，长短结合、综合施策，着力改善民营和小微企业融资环境。从统计数据上看，普惠口径小微贷款投放持续增长，2018年11月末，普惠口径小微企业贷款余额7.8万亿元，同比增长17.1%。小微贷款覆盖面稳步提高，小微企业贷款授信1806万户，较2017年末增长28%。民企债券融资大幅改善，推出民企债券融资支持工具，直接和间接支持了49家民营企业发行313亿元债务融资工具，促进民企发债规模在去年11、12月同比增长70%。

今年，人民银行将按照中央经济工作会议部署，综合运用定向降准、再贷款再贴现、定向中期借贷便利工具等多种货币政策工具，对小微企业实施精准滴灌；用好信贷、债券、股权“三支箭”，支持民企融资纾困。同时，继续发挥“几家抬”政策合力，畅通政策传导机制，督促金融机构加大支持力度，汇聚银政企多方合力，久久为功、千方百计做好民营和小微企业金融服务。

记者：怎样落实好中央经济工作会议对打好防范化解重大风险攻坚战的部署？

易纲：党的十九大提出打好防范化解重大风险攻坚战之后，金融体系采取了多项举措。经过一年多的集中整治，已经暴露的金融风险正得到有序处置，宏观杠杆率基本稳定，金融风险总体收敛。

当前，我国经济金融运行整体稳健，但面临的不确定因素仍然较多。我们既要保持战略定力，又要把握好节奏力度。防范化解金融风险要服务于供给侧结构性改革这条主线，坚持稳中求进的工作总基调，统筹考虑宏观经济形势变化，平衡好促发展与防风险之间的关系，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

一是保持战略定力，稳住宏观杠杆率。要坚持结构性去杠杆的基本思路，稳妥处理地方政府债务风险，继续推动产能出清、债务出清、“僵尸企业”出清。

二是妥善应对外部重大不确定因素对金融市场的冲击。扎实做好“六稳”工作，充实应对外部冲击的“工具箱”。深化资本市场改革，完善制度安排，提振信心。

三是加强政策协调，继续有序化解各类金融风险。既要防范化解存量风险，也要防范各种“黑天鹅”事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展。坚持对非法金融机构和非法金融活动打早打小、露头就打。

四是进一步补齐监管制度短板。完善金融基础设施监管制度。推动出台处置非法集资条例。更加注重加强产权和知识产权保护，创造公平竞争的市场环境，激发各类市场主体特别是民营企业的活力。

五是提升金融领域激励机制的有效性，强化正向激励机制，营造鼓励担当、尽职尽责、积极进取的氛围，充分调动各方面积极性，共同做好各项工作。

(责编：朱江、赵爽)