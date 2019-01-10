原标题：支付机构新一轮竞争大幕拉开

“无感支付”、“扫码购”、“扫脸支付”、“智慧菜单”、“猜你喜欢”等一系列新的体验开始切入移动支付端。在其背后，不仅仅是新的科技手段的应用，更有支付切入带来的智慧消费全链条的重塑。

业内指出，支付正在逐渐成为基础性的底层服务。而如何能够为用户创造更多的价值，提供更加完善的服务开始成为支付企业新的竞争蓝海。

新支付：从有形到无形

以微信支付为例，2018年11月14日，腾讯发布第三季业绩，报告显示，微信和WeChat合并月活跃账户达10.83亿，同比增长10.5%。支付业务保持在中国移动支付市场的领先地位，日均交易量同比增长逾50%，其中线下日均商业支付交易量同比增长200%。

未来的微信支付将何去何从？“微信支付，不止是支付。”在2019微信公开课PRO上，微信支付团队负责人说。这正揭示出微信支付在2019年的新变化，即化身为智慧化工具，帮助商户实现获客、推广、支付、会员识别等整个消费链条的活动。

目前，以微信支付为核心的“智慧生活解决方案”至今已覆盖数千万门店、30多个行业，用户可以使用微信支付来看病、购物、吃饭、旅游、交水电费等，微信支付已深入生活的方方面面。

“未来还将持续通过智慧化工具帮助企业提升经营效能，从‘人货场’的数字化改造、消费链升级、数字化工具等方面切入，帮助更多行业实现从消费互联网到产业互联网的升级” 微信支付团队负责人表示，微信支付要从有形走向无形，从有限走向无限。

据介绍，过去一年，微信支付为合作伙伴提供了基础支付工具、商户营销工具、商户管理工具、质量运营工具等助力，并通过与腾讯其他智慧化能力的结合，助力商户实现了用户行为消费链的全面升级。以零售为例，商家可以借助以微信支付为核心的数字化能力实现精准发券、扫码购、智慧收银、电子会员识别、无感停车、“到家”等服务。

新蓝海：企业纷纷拥抱“支付+”

微信支付构筑支付生态圈的做法代表了整个行业的一个趋势，即在支付服务本身利润逐渐变薄的同时，支付机构开始以支付为核心，依托不同的场景来打造“支付+”业务模式，通过不同的增值服务来构筑自身的竞争优势。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言在接受《经济参考报》记者采访时表示，支付是所有商业活动资金流转必不可少的环节，具有一定的基础设施属性，以支付为切入点，为商业场景提供含支付、ERP、会员服务、营销支持、经营大数据分析、电子发票、融资、理财等多元服务支持，成为不少支付机构重要的转型方向。薛洪言表示，整体上看，“支付+”策略的流行，是C端支付本身市场格局已定的背景下支付竞争升级的一种表现。在B端支付市场拓展中，支付巨头有用户优势，中小支付机构则只好携多元增值服务为筹码与之竞争，重点发力收单业务，可视作一种战略层面的以退为进。

“一般来讲，支付场景越复杂、定制化需求越高，越适合‘支付+’策略的推进，如互联网金融、航空、旅游等场景；同时，线上化程度较低的B端场景，如线下餐饮商户、消费性服务业等也成为‘支付+’的重要拓展对象。”他说。

合利宝相关负责人对记者表示，第三方支付行业竞争加剧的原因在于业内的支付产品同质化严重，满足的是企业的基本需求。第三方支付服务的行业差别很大，不同的业务逻辑需要不同的支付产品，这就必须要求支付企业深入企业客户的支付场景，展开定制化开发，同时在支付环节的基础上打通企业客户的其他数字化经营服务，提高企业的经营效率。

平安壹钱包CEO诸寅嘉表示，支付机构天生是要为行业企业提供服务的，当支付机构科技实力足够强，触达的行业领域和场景足够多，就能获得更多服务性收入。

诸寅嘉认为，支付行业的下半场竞争将从广度走向深度，具备金融科技创新能力和服务思维的中小支付机构势必将迎来新的发展阶段。

新赛道：加速布局跨境支付业务

值得注意的是，伴随中国居民跨境消费的增多，跨境电商、海外旅游留学等行业的快速发展，跨境场景正成为“支付+”的一个重要业务场景。而目前已经有多家支付机构在这一赛道上加速布局。

以支付宝为例，继去年6月全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务在香港上线后，支付宝区块链跨境汇款项目又有新进展。1月8日，由支付宝提供技术解决方案的巴基斯坦首个区块链跨境汇款项目上线。另外，去年8月，连连支付宣布未来三年将投入30亿元人民币扶持百万跨境电商卖家,构建全球性跨境电商服务平台。

易观本周最新发布的《中国跨境支付市场数字化发展专题分析2018》指出，目前阶段,第三方支付机构的跨境收入主要来自于支付的手续费、增值服务和汇兑差异。未来,随着竞争的加剧,预计跨境支付的手续费会进一步走低,增值服务对于三方支付机构跨境支付收入的重要性将会越来越高。易观支付分析师王蓬博对《经济参考报》记者表示，支付公司根据不同类型用户的需求,可以为用户提供供应链金融、海关备案、支付单上传、跨境营销、技术输出、整体解决方案输出等一系列增值服务。随着整个跨境支付市场的竞争愈发激烈,支付机构也逐渐开始将关注点集中到如何能够为用户提供更加全面、周到、有价值的增值服务上。

“跨境支付的参与者，除了传统银行和卡组织之外，第三方支付机构成为一支重要的力量，其中，跨境汇款、境外消费等C端业务主要掌握在几大巨头手中，中小支付机构主要发力B端跨境支付业务，集中于跨境电子商务、旅游教育、酒店住宿等领域，为商户提供支付解决方案，属于一个重要的支付+场景。”薛洪言表示。

王蓬博表示，国内市场竞争激烈,海外市场空间巨大,支付机构出海已经成为必经之路。未来,随着跨境支付的入局者数量逐渐增加,预计未来跨境支付市场的竞争会更加激烈。

(责编：朱江、赵爽)