原标题：重拳出击！限制企业购房城市增至8个 或将向多城市蔓延

防止以企业名义投机炒房又添一城。昨日(1月9日)海口暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅。这是继西安、上海、杭州等7城后，又一城市对企业购房说“不”。

中新经纬资料图

为进一步稳定房地产市场，海口市政府下发《关于严格落实琼办[2018]29号文件精神进一步稳定房地产市场的通知》，暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅(经批准的企业人才周转房除外)。

8城限制企业购房

中新经纬客户端梳理发现，为保障刚性购房需求，防止以企业名义投机炒房，自2018年6月以来，已有至少8城收紧企业购房。

除海口外，西安、上海等7城市已在2018年发布了限制企业购房规定。

2018年6月23日，西安市政府办公厅印发了《关于进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知》，《通知》明确，暂停企事业单位购买住房，防止以企业名义投机炒房。

2018年6月25日，长沙市人民政府办公厅印发《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》提出，暂停企业在限购区域内购买商品住房，已购买的商品住房须取得不动产权属证书满5年后方可转让。

2018年6月26日，杭州市住房保障和房产管理局官方微信“杭州住保房管”公告称，杭州市住保房管部门宣布，暂停向企事业单位及其他机构销售住房(含商品住房和二手房)。

2018年7月2日，上海市住建委、市房管局出台《关于规范企业购买商品住房的暂行规定》，规定购买商品住房企业必须同时符合设立年限已满5年；在上海累计缴纳税款金额已达100万元；企业职工人数10名及以上，且按照规定在该企业缴纳社保和公积金满5年等条件。并且将企业购买的商品住房再次上市交易年限从“满3年”提高至“满5年”。

2018年7月31日，深圳政府在线网站发布《关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》，暂停企事业单位、社会组织等法人单位在深圳购买商品住房，停止办理企事业单位、社会组织等法人单位购买新建商品住房和二手住房网签手续。

2018年8月3日，江阴市住建局印发《关于进一步加强房地产市场管理的通知》，通知要求，禁止企事业单位以单位名义或利用职工团购等方式炒卖商品住房。房地产开发企业发现此类情况应及时向主管部门汇报，隐瞒不报或为其提供便利的，暂停该房地产开发企业的商品房买卖合同网签权限。

南京市房地产市场综合执法办公室2018年8月13日下午下发了《关于调整我市企事业单位住房限购政策的通知》，要求对企业参与购房行为进行限制。限制对象为所有企事业单位及其他机构，涵盖本市和外地企事业单位以及其他机构。文件于8月13日19时后开始执行，对采取摇号方式销售的楼盘，以房产部门购房资格核验时间为准，对非摇号方式销售的楼盘，以认购协议签订时间为准。

专家：或将向多城市蔓延

为何要限制企业购房？中信建投证券在西安、长沙等地企业限购规定出台后指出，各地已出台的限购政策均是针对个人或家庭购房，而无针对企业购房的限制政策，个人有动机通过名下公司参与摇号以规避限购政策或增大购房几率。企业限购政策是在原有政策上继续查缺补漏，完善“房住不炒”思路。

深圳市房地产研究中心主任王锋解读深圳限购政策时表示，部分手握大量资金的买家通过注册公司摇号购房，对刚需形成挤压。限制企业购房，一是有利于堵住漏洞，避免个人绕开限购政策进行炒房；二是有助于“摇号购房”的公平性，防止企业“与民争利”。

中原地产首席分析师张大伟也认为，利用企业购买住宅，除了少数公寓投资企业外，大部分都是短炒客，投机需求集中。所以针对这类型购房者进行调控，是房地产的补缺政策。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对中新经纬客户端表示，海口出台房地产政策，定性是属于严厉的，继续强调了房地产市场稳定发展的导向。从出台背景来看，不排除近期全国部分城市政策略有放松，进而使得海南和海口市场出现了一些躁动。同时对于一些政策的漏洞也进行了填补，也有助于进一步落实2018年的调控政策精神。

“此次政策规定，暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅。此类政策和此前上海的政策很类似，即企业购房方面的政策收紧，也是为了打击企业名义的购房现象。此类规定也说明了一点，从去年开始，不排除还是存在各类企业名义的购房。实际上在2018年海南落实全国最严厉的‘全域限购’政策后，企业购房是一个很大的政策漏洞，过去针对企业购房只有限售一说，而没有限购一说，当前此类政策管控具有很强的信号意义。预计全国很多城市还是会跟进。”严跃进表示。(中新经纬APP)

(责编：杨曦、赵爽)