原标题：2018全年CPI今日揭晓：或四年来首次突破2%

国家统计局今日(10日)将公布2018年12月份以及全年居民消费价格指数(CPI)。市场普遍预计，12月份CPI仍将处于“2时代”，全年CPI或四年来首次突破2%。

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12月CPI或继续回落

国家统计局数据显示，去年7-11月，CPI同比涨幅已连续5个月处于“2时代”。其中，11月份CPI同比上涨2.2%，较10月份回落0.3个百分点。12月份CPI能否继续回落呢？

招商证券宏观谢亚轩团队认为，冷空气的到来以及多个节假日临近推动蔬菜价格环比重新出现明显上涨，但暖冬背景下鲜菜价格后续涨幅预计较为有限。同样受益于元旦、春节等节日到来的影响，猪肉价格环比出现微涨，但非洲猪瘟疫情的影响仍在持续。预计2018年12月份CPI将进一步降至2.1%。

北大国民经济研究中心指出，2018年12月份，CPI方面影响因素有三个：农产品生产恢复蔬菜供给增加拉低价格；石油价格下滑降低运输成本；受猪瘟影响，猪肉价格下滑。此外，12月份供给相对充足，CPI增速大概率下降，预计同比增长2.0%。

Wind资讯数据显示，19家机构对12月CPI进行预测，预测平均值为2.0%。其中，仅3家机构认为12月CPI可能回落至“1时代”，多数机构认为12月CPI仍将处于“2时代”。

2018全年CPI或同比上涨2.2%

国家统计局数据显示，2014-2017年全年CPI同比涨幅分别为2.0%、1.4%、2.0%、1.6%；2018年1-11月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。

回望2018年，万联证券研报认为，2018年通胀整体温和回升，全年CPI同比预计为2.2%。

银河证券分析师许冬石表示，2018年全年通胀预期在2.2%，1季度CPI走高有春节错配的原因，2季度CPI随之走低，3季度开始CPI缓步走高，整体CPI保持了前低后高的态势。

许冬石还指出，从2018年各月来看，2季度是农产品价格的低点，自春节过后价格持续下行，4、5月份达到低点，之后CPI缓步上行，2018年仍然是食品的涨跌起到决定性作用，同时石油价格的上行也在下半年推高物价。

国家统计局新闻发言人毛盛勇此前表示，从前11个月中国经济运行的基本情况来看，主要指标运行比较平稳，包括增长、就业、物价和效益指标整体来讲表现是不错的，甚至好于预期。

2019年通胀无忧？

展望2019年，中信建投预计，2019年CPI同比增速均值与2018年基本持平，约为2.2%。分项来看，猪肉与油价可能是影响明年CPI增速最重要的两个项目。从趋势上看，二季度CPI同比增速较高，下半年则会有所回落。

财富证券指出，在CPI翘尾因素提高、新一轮“猪周期”可能推高食品价格和新涨价因素、非食品价格将保持平稳增长以及国内外需求较弱背景下，CPI缺乏大幅上涨基础，预计2019年全年温和增长2.3%。

此外，华鑫证券表示，“类滞胀”已被证伪，2019年通胀无忧。CPI中食品类占比仍有30%左右，对整体CPI涨幅起决定性作用，目前看，食品类价格并不具备快速上行的动力。2018年整体CPI水平较前一年有所抬升，在此基数上，2019年CPI水平大概率与2018年持平。

(责编：杨曦、赵爽)