原标题：收益不高门槛高 看跌型理财销售遇冷？

收益率并未比其他产品高太多，且有的需满足苛刻条件；多数理财产品购买者更愿选择稳当收益的产品

“在股市下跌的时候买了看跌型理财产品，结果到期的时候指数比最初涨了，最后只赚了420元。”一位曾经购买过看跌型理财产品的投资者说。

2018年，沪指累计跌幅近25%，创业板指累计跌幅近29%。股市跌了就能赚钱?对于投资者来说，看跌型理财产品会是比较好的对冲工具吗？近期，多家银行发售看跌股指型理财产品，挂钩沪深300指数、上证50指数、中证500指数等，指数下跌时可以获得较高收益，没有下跌则获得较低收益。然而，从实际情况来看，这类产品的销售情况并不理想。有投资者表示，此类产品的收益率没有比其他产品高很多，并且还需满足较为苛刻的看跌条件，因此产品的吸引力并不大。

业内人士表示，有股票投资经验或衍生品投资经验的投资者可以考虑购买这类看涨或看跌股指型理财产品。而风险承受能力较低，或此前投资都偏稳健，就不建议购买。

多家银行发售看跌型理财，销售不理想

近期，多家银行都在发售看跌股指型理财产品，包括农行、中行、交行、招商银行、民生银行等。招行在售的看跌股指型理财产品有与沪深300指数挂钩的，也有与上证50指数挂钩的。中行不仅有看跌沪深300指数的产品，还有看跌纳斯达克100指数的产品。

看跌股指型理财产品将理财产品的收益率与股指走势挂钩，若股指实际下跌可获得较高收益，若股指实际未下跌，只能获得较低收益。以农行2019年1月3日发售的“金钥匙·如意组合”2019年第2期看跌沪深300指数人民币理财产品为例，该产品与沪深300指数挂钩，如果观察日(即产品到期日前两个交易日)沪深300指数的收盘价小于或等于期初价格，则年化收益率为4.90%；如观察日收盘价格大于期初沪深300指数，则年化收益率为3.00%。

综合各家银行的看跌股指型理财产品来看，最高收益率基本在4%-7%之间，最低收益率在0-3%之间。这些产品期限短的有34天、56天，长的有三个月、半年等。

从2018年A股的走势来看，看跌股指型产品似乎可以成为投资者对冲股市下行的工具。根据Wind数据，2018年全年，沪深300指数跌25.31%，上证50指数跌19.83%，中证500指数跌33.32%。

然而，从新京报记者近日走访情况来看，相对来说，看跌股指型产品的销售情况并不理想。交行的看跌指数型产品“沪深1M看跌鲨鱼鳍”，1月3日开始发售，截至1月9日剩余额度仍有68%。民生银行的“聚赢股票-挂钩沪深300(向下触碰)”产品，募集期于1月3日结束，1亿元的拟销售规模，APP显示剩余额度为9969.8万元，也就是说，只售出了30.2万元。

招行北京某支行客户经理对新京报记者表示，目前购买看跌型或看涨型理财产品的人都很少。“因为很少有人能够肯定大盘是往下跌的，或者是往上涨的，相当于你是去‘碰’这个收益，即使‘碰’对了实际上收益率也高不了多少。”该客户经理表示，更多客户愿意选择一些基本上可以保证4%左右收益率的理财产品，“这是一个稳稳当当能够拿到的收益”。

农行北京某支行客户经理表示，一般客户经理很少主动推荐这类看涨或看跌型产品给客户。只有当客户有明确的购买意向，并且客户自己对于股市有较好的研判时，客户经理才会根据其投资偏好来介绍这类看涨或看跌型的理财产品。“因为股市现在处于这种低位震荡的状态，如果说现在是2500点，你买的理财产品期限是半年，你能肯定半年到期的时候比现在的点位低吗？”该客户经理表示，平时更多会推荐相对稳健的理财产品。

交行天津某支行的客户经理对新京报记者表示，只有少量客户咨询过这类看涨或看跌型理财，特别是年龄较大的客户更喜欢预期收益浮动不大的理财产品。

一位去年购买过看跌股指型理财产品的投资者表示，购买时股市有过一阵下跌，他认为这一势头会延续，但32天后理财产品到期，此时指数却比最初涨了，因此他只赚了420元。“要不怎么说都去炒股了呢，还是股市涨了来钱快。”

另一位刚刚购买了看涨股指型理财产品的投资者表示，因为看到现在股指已经很低了，未来可能会涨，所以买了看涨型理财。“2月份一般是股市表现最好的一个月，再结合目前的点位，应该涨的概率大一点。”

这位投资者表示，会一直购买看涨股指型理财产品，而不会考虑看跌型产品。“看涨和看跌的概率不是对称的，涨没有上限，跌有下限，不能跌到0。就算这次看涨没赌对，以后总会有涨的时候，长期来看买看涨收益率肯定不会太差。”

收益率吸引力不足，有的还条件“苛刻”

一名长期购买银行理财产品的投资者对新京报记者表示，之前了解过此类看跌型产品，但是有一些看跌条件比较苛刻，要达到设定的跌幅可能性不大，而且最后收益率也不很吸引人。“高风险又没有高收益，感觉不划算”。他表示，如果这类看跌型理财产品的最高收益率比其他产品高出很多，例如达到10%，他才会考虑购买。

确实有少数产品最高收益率可达到10%以上。例如民生银行发售的“博赢挂钩沪深300指数(看跌)-非凡资产管理理财18282普通款”产品，收益率范围为2%-10.5%。但要达到最高10.5%收益率的概率极小，几乎是“碰运气”。

这一产品设置两档障碍价格，分别为期初价格的100%和90%。若期末沪深300指数低于期初的90%，收益率为4.8%；若期末价格在期初价格的90%-100%之间，则收益率为2%+(100%-期末收盘价/期初收盘价)×0.85；若期末价格大于期初价格，则收益率为2%。只有在第二个区间，并且期末价格刚好达到期初价格的90%，即沪深300指数跌幅恰好为10%，才可达到10.5%的收益率。

其他银行的看跌股指型理财产品高收益率基本在4%-7%左右，达到高收益率需满足不同条件。看跌条件较为简单的产品，只需期末价格小于期初价格即可；看跌条件较为复杂的产品，其设置的障碍价格为期初价格的一定比例，即需要期末价格相比期初价格的跌幅达到一定范围。

以招商银行的43天产品“焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300美式向下触碰结构)”为例，障碍价格为期初价格的96.60%，也就是需要沪深300指数跌幅达到3.4%以上。若沪深300指数定盘价格在观察期内曾低于或等于障碍价格，则年化收益率为5.00%；若观察期内均高于障碍价格，则收益率为1.50%。

中行1月8日结束认购的105天期产品“搏弈睿选19002-沪深300指数期末看跌价差型”，收益率在2%-7%之间。只有当期末沪深300指数小于期初价格的85%，即跌幅超过15%时，才可达到最高收益率7%；若期末价格大于期初的105%，为最低收益率2%。以投资10万元计算，最好的情况下客户获得的理财收益为2013.7元(100000×7%×105÷365)，最差的情况理财收益为575.34元(100000×2%×105÷365)。

前述交行天津某支行的客户经理表示，他自己曾经做过一次实验，将一笔资金的一半用来买看涨型理财，另一半用来买看跌型理财，最后指数涨了，看涨型理财拿到了8%左右的收益率，看跌型理财拿到2%左右的收益率，将两个产品的收益加总，平均收益率约为5%左右。“如果说你看得准的话，收益就高，看不准就不行。”

无炒股经验投资者慎选指数型理财产品

看跌指数型理财是结构性理财的一种。指数型理财产品嵌入了所挂钩指数的衍生交易工具，例如股指期权、股指期货等，从而将产品收益与股指这类市场因子挂钩。此类产品资金投资于衍生交易工具的比例一般不超过10%，以在一定程度上控制风险。其他大部分资金投资于中低风险的货币市场工具、固定收益证券等资产。

例如，招行的看跌型理财产品，投资方向是两类：固收类资产和衍生交易工具。固收类资产是指银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。衍生交易工具投资比例为0-10%。中行的看跌型理财产品，投资于衍生工具的比例也为0-10%。

恒丰银行战略研究部研究员杨芮对新京报记者表示，股指期权、股指期货市场的发展为这类指数型理财产品奠定了一定基础，但目前我国衍生品市场不够成熟，做空机制相关的产品设计、风险控制、规范交易等方面有待完善。对于以往习惯于购买保本保收益型理财产品的投资者来说，这类指数型产品的风险相对较高，因此短期内发展可能受限。但长期来看，随着做空机制逐步成熟，理财产品投资渠道愈加丰富，产品创新设计和投资水平的提高，指数型产品仍有较大发展空间。

对于投资者来说，看跌指数型产品更大的意义是能够为其整体投资组合的风险实现对冲。结构性理财产品的本质是“固收+衍生品”，衍生品本身又带有杠杆的属性，一方面可以放大收益，另一方面也可能扩大损失。杨芮建议，如果是自身有一定衍生品投资经验，或投资风险偏好较高的投资者，可以适当购买此类产品。持有大量股票或股指期权、期货的投资者也可以考虑购买此类产品，以与原来的投资方向相反的方向持有，从而在整体投资组合中起到风险对冲的作用。

一位招行客户经理表示，更加推荐有过股票投资经验的投资者去购买这类看涨或看跌股指型理财产品。有过炒股经验的人，对大盘会有一个大致的了解，预测相对来说会比完全没有经验的人更加准确一些。另外，还要看投资者的风险承受能力，风险承受能力较低，或者此前投资的产品都偏稳健，就不建议购买此类产品。

(责编：杨曦、赵爽)