原标题：银监系统2018年开出逾3800张罚单

金融强监管的“主旋律”仍在延续。银保监会官网资料显示，2018年银监系统公布罚单累计逾3800张，创出新高。据不完全统计，有超30家银行因贷款违规“涉房”，收到各地银监局开出的50余张罚单，罚金累计近千万。

从违规“涉房”贷款处罚对象看，既有国有大行、股份制银行等大中型银行，也包括农商行、城商行、村镇银行等中小机构。例如中国工商银行浙江省分行、平安银行杭州分行、杭州联合农村商业银行等多个银行未有效监控信贷资金用途，流动资金贷款违规流入房地产领域，罚款均在30万以上；建行宁波分行因个人贷款资金违规流入股市、房市被宁波银监局罚款20万；宣城银监分局接连开出6张罚单，均指向房地产违规业务。

除了“涉房”领域，违规发放贷款、信贷资金贷后监督不力、客户未按合同用途使用授信等信贷业务相关领域同样是监管重点。中国银行江西省分行、中国建设银行南昌住房城市建设支行均因个人消费贷款被挪用被各处罚金30万元。上海银监局曾一天内连开15张罚单，农业银行、渣打银行、平安银行、浦发银行等13家金融机构的分支行或信用卡中心，均因涉嫌个人消费贷款违规发放和挪用被责令整改，并处以合计1040万元的罚款，另有两名涉事从业人员受到警告处罚。

银行业金融机构“涉房”、“涉土地”的违规操作是监管严查严惩重点。在2018年末银保监会开出的多张“千万级”天价罚单中，数家银行业务因涉及资金违规投资房地产或缴纳土地款等行为被处罚。如民生银行被罚3160万的处罚事由包括同业投资、理财投资违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资。中信银行和渤海银行各领超2000万罚单，同样涉及理财资金或自有资金缴纳土地款。

业内人士表示，违规放贷或信贷资金监督不力极易导致借款人违约和骗贷，给银行信贷资金安全埋下风险隐患；另一方面，信贷资金绕道流入股市、楼市等，会导致居民杠杆率以及股市、楼市泡沫增加。

2018年初，监管部门就对楼市调控定下了主基调，明确“严控个人贷款违规流入股市和房市”，严肃查处各类房地产融资行为。8月，银保监会召开银行保险监管工作电视电话会议，提到要进一步完善差别化的房地产信贷政策，严禁“首付贷”和消费贷资金违规流入房地产市场等。

业内人士认为，未来涉房涉地贷款核查管控仍将是监管重点。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，这充分体现了房地产市场的稳定发展和去风险的导向。对于房地产行业来说，近期要做好平衡，尤其是在降准的大背景下要把控资金的流动，防范资金违规进入房地产领域。

(责编：朱江、赵爽)