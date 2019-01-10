原标题：儿童游戏APP推送成人广告，监管需从严

通过采访发现，15款儿童游戏APP中，13款有付费内容，11款有广告，13款收集了至少一项隐私权限。比如，记者在测试水果传奇之旅APP时，一分钟内看到6则广告。冰雪皇家婚礼、我的心动小狗、精灵公主美衣秀等儿童游戏APP中则出现“腹黑老公太嚣张”“阔少的契约萌妻”等广告推送。此外，部分儿童游戏APP没有家长模式或“征得监护人同意”相关条款。

2018年12月，教育部办公厅印发《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》，要求各地采取有效措施，坚决防止有害APP进入中小学校园。这是净化校园环境的需要，但是，不能只是把有害APP拒绝在校园门外，而应该从根本上铲除对儿童青少年身心健康成长有严重负面影响的涉儿童类APP，给孩子一个健康的成长环境。为此，必须在儿童APP的开发、运营以及监管中实行最高伦理标准。

目前，面向儿童开发、运营的APP被曝光存在诸多问题。这些问题APP在监管部门和家长的眼皮下大摇大摆进入孩子手机，儿童游戏APP诱导孩子付费使用，一些儿童游戏APP让孩子看只适合成人的广告，获取孩子的隐私信息等。这足以表明，对面向儿童的APP是否有益孩子健康成长，不论是监管部门，还是家长，都没有引起足够重视。

要解决这一问题，有关部门则需根据游戏APP的内容，确定适合哪个年龄段的用户，要求运营商必须按规定提供适合某一年龄段用户的服务(包括广告)，比如适合儿童玩的游戏就不能出现成年人看的游戏画面、广告推送内容等。

因此，适龄提示制度要加快建立，在实施时，要明确监管部门和开发、运营商的责任。作为一项制度，应该由监管部门组成专业委员会审查APP的内容，确定提示要求，运营商必须按规定尽到提示责任，不能超出提示所适宜的年龄段经营，违者将被追究责任，直至取消运营资质。不能任由APP开发、运营商根据运营内容做选择性提示，而且，还要加强过程监管，严控运营商为追逐利益打擦边球。

人们常说，网络是把双刃剑，有其好的一面，也有其不好的一面。对于不好的一面，完全可以通过监管部门科学合理的、严格的监管来避免，只有这样才能倒逼开发商、运营商的社会责任。

当然，以最高伦理标准来解决存在于儿童APP中的问题，家长作为其中的重要参与者，担负起相应监护责任也是必不可少的。因为绝大部分未成年人是用父母注册的账号使用APP，用父母绑定的银行卡支付费用，企业难以识别。这完全可以成为APP运营商推脱责任的合情合理的托辞。因此，给孩子创造一个“干净”的网络环境，家长(监护人)的责任也不能掉链子。比如，家长(监护人)在孩子使用APP时，除了详细了解APP的内容之外，还要教育孩子学会控制使用时间，懂得保护隐私，以及对孩子进行理财教育。

孩子是成人的一面镜子，孩子的问题就是成人问题的折射。成人给孩子们创造一个什么样的环境，将影响孩子成为一个什么样的人。因而，在如今越来越互联网化的现实语境中，给孩子们创造一个健康的互联网成长环境，相关部门和家长都不能掉以轻心。

(责编：杨曦、赵爽)