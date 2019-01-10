原标题：北京新机场建设进入收官之年

岁末年初，寓意“凤凰展翅”的北京大兴国际机场航站楼外立面装修工程全面完成，正式对外完整亮相。“航站楼内部精装修和设备安装已完成80%；高速公路主体结构工程基本完工；综合管廊正加快推进建设……”近日，北京市发展改革委对外公布北京大兴国际机场及其配套设施建设的最新进展。

根据初步计划，今年1月，北京大兴国际机场将开始飞行区的校验飞行，6月30日实现主体工程竣工，9月30日前正式通航。北京市发展改革委副巡视员崔小浩介绍，目前，机场航站楼外立面工程顺利完工，内部精装修和设备安装已完成80%。

据介绍，北京大兴国际机场本期建设将实现2025年年旅客吞吐量7200万人次、年货邮吞吐量200万吨、年飞机起降量62万架次的设计目标，远期将实现年旅客吞吐量1亿人次、年货邮吞吐量400万吨，年飞机起降88万架次。

据了解，目前，主航站楼设备安装已经基本完成，正在进行单机调试。春节前，主航站楼装修工程将基本结束，春节后开始进行联合调试。

北京城建集团承建主航站楼工程项目经理李建华介绍，2018年，项目团队完成了屋面幕墙装饰亮相、市政工程贯通等任务。主航站楼108个机电系统的设备安装完成，并实现了供电供暖。

作为航站楼东南、东北、西南、西北、中南五座指廊工程的承建方，北京建工集团项目团队也进入到室内精装和机电设备安装全面铺开阶段。“五指廊端头将分别建成五座‘空中花园’，这是北京大兴国际机场的一个设计亮点。”项目经理郭双朝介绍，五指廊端头的五座中国传统文化园林将于元旦后开始入场施工。

据介绍，五指廊放射状的构型和可上下双层平台，将空间优势最大化利用。旅客从航站楼大厅步行前往最远端登机口仅需8分钟。

“北京大兴国际机场交通运行以‘公交优先’为理念。”崔小浩介绍，轨道站台将与航站楼一体化设计，京雄城际、城际铁路联络线和轨道交通新机场线直接下穿进入航站楼主楼，实现在航站楼的垂直直接换乘。

据介绍，北京轨道交通新机场线一期工程起自草桥，二期工程北延至丽泽金融商务区，同步建设城市航站楼，实现航空服务功能向市中心区延伸。轨道交通新机场线一期工程计划2019年9月投入使用，从草桥到北京大兴国际机场运行时间仅需19分钟。目前，北京轨道交通新机场线地面及高架线区间主体结构基本实现贯通，新机场线已全面展开铺轨工作。

京雄城际将实现河北雄安新区与北京大兴国际机场快速轨道交通联系，计划2019年9月投入使用。城际铁路联络线一期由北京大兴国际机场至河北省廊坊市，二期由廊坊市经北京城市副中心至首都机场。目前机场红线内段已基本建成，一期工程正在加快实施。

崔小浩介绍，双向八车道的北京大兴国际机场高速公路，主体结构工程已经基本完工，2019年6月将建成投入使用。北京大兴国际机场北线高速连接京港澳、京开、京台、首都地区环线等高速公路，目前主体结构工程基本完工，2019年6月建成投入使用。

“结合河北省实施的廊涿高速，北京大兴国际机场周边高速公路达到6条。”崔小浩说。

北京新航城控股有限公司副总经理闫玉波介绍，北京大兴国际机场外围同步规划建设4条综合管廊。

目前，供水干线管线施工已完成，具备通水条件。国家电网北京大兴供电公司供电中心负责人邱吉多介绍，目前保通航的变电站和外电源线已全部建成，已为机场正式供电。

在供气方面，为积极保障北京大兴国际机场使用天然气清洁能源，北京市新建次高压A燃气管线，年输气能力18亿立方米。目前，该项目正在加快实施，将于近期完工并正式通气。

(责编：朱江、仝宗莉)