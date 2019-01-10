原标题：P2P平台倒了借的钱不还会怎样？警方最新通报来了

2018年7月13日，投之家被爆出逾期后，受到了P2P圈内人士重点关注，如果说，此前圈内人对暴雷平台还不是很重视，那么从投之家案起，大多数人的神经都绷得紧张起来。随着投之家事件的进一步发酵，从逾期到核心高管失联再到经侦立案，无论是圈内人还是投资人，对P2P行业的信心都被这最后一根稻草压坍了。

但是，细观投之家立案以来的13份警方通报，就会发现经侦的一系列动作对行业的健康发展起到了正本清源的作用，更是对妄图圈钱走人的行为产生了巨大威慑力。P2P平台被立案，不仅现有股东脱不了关系，原股东、借款方、担保方以及返利款、广告预付款相关的企业和个人也逃不掉。

经侦多管齐下追赃挽损

投之家事件发生后，深圳市公安局南山分迅速反应，在2018年7月14日通过微信发布公告称，对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)”涉嫌集资诈骗案立案侦查。

随后，自9月10日起，公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记，首批上线登记的网贷平台案件有50起。公安部发文表示，为有利于公安机关及早准确查清事实、确认投资人合法权益、依法处置，请投资人如实、全面登记身份及投资信息。同时公告还公布了登记平台及网址，登记时间为2018年9月10日-2019年3月9日。

不过，部分投资人对追回资金并没有太大的信心。曾有投资人向每日经济新闻记者表示，不是很愿意去非法集资案件投资人信息登记平台进行登记，一是由于P2P的网站和APP无法正常打开，从而导致资料信息缺失，还有一大部分原因是觉得追回资金可能遥遥无期，希望很渺茫。事实上，现实情况并非如此悲观，从经侦对投之家案件的处理方式来看，投资人的资金还是有追回的可能性。

截至2018年年底，投之家被立案近半年以来，投之家专案保证金专户共归集资金1.5278亿元，冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。具体来看，追赃挽损的过程中涉及到众多角色。每日经济新闻记者根据警方通报对此进行了梳理：

1、存管银行账户解冻，共计2063万原路返回投资人个人账户。

2、拿到股权转让款被网上追逃的原股东自首，并退还取得的全额股权转让款；同时，经侦委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函，追缴股权款及未到位股权注册资金；另外，还查封个人股东的房产两套。

3、约谈平台合作方资产端负责人以及平台资产端推荐方负责人，并核查督促其还款。

4、对一名担保方负责人采取取保候审强制措施，要求该担保方制定还款计划，警方将监督其还款计划落实情况。

5、一名返利渠道负责人采取刑事拘留强制措施。

南山警方要求清退组继续加大催收力度，包括标的借款，股权款，广告费预付款，返利渠道(羊头)获取的返利款，并根据清退组的清退情况，对有还款能力而拒不还款的企业进行梳理排查，重点对部分企业开展侦查工作。值得一提的是，警方对一名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施，还成功抓获了4名潜逃境外的犯罪嫌疑人，足以见其追赃挽损的决心和力度。

合作方也要被追责

据2019年1月7日的最新警方通报，“投之家专案保证金专户共归集资金1.5816亿元；南山警方本周对平台相关责任人的资产进行查封冻结；南山警方已于2018年12月29日将本案涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉，下一步警方将重点开展追赃挽损工作。”

事实上，投之家案件并非个例，只是众多立案平台中的代表。中国社会科学研究院金融研究法与金融研究室副主任尹振涛表示，投之家案件有典型代表性，从深圳警方对投之家案的定性，到一步步追讨资金过程中的通报，都是能够反映出很有价值、有代表性的东西。

他认为，我们的金融机构基本上还没有一个完整的退出机制，目前都是按照企业的破产清算程序进行，但是金融机构和类金融机构都有它们各自的特点，更何况是从事金融业务的信息中介平台。在没有条例或规范的情况下，如何追偿就是要看相关执法部门的智慧。从通报的内容看，尽量挽回投资人的损失是目前经侦阶段的核心。

有业内人士向记者表示，原本大家都以为平台出事不会牵涉到相关的合作方，所以出现了一种现象就是某些相关方即使知道平台有问题，仍然参与推广。而投之家案件的处理方式树立一个标杆，对行业发展也起到了正本清源的作用。原来是劣币驱逐良币，现在明知平台有问题还去推广就会被追讨，从经济利益上来说，相关方对合作平台的选择会更谨慎，行业的风气也会好转。

在苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言看来，加大对标的借款、股权款、广告费预付款等追缴工作在商业层面无可厚非，对于返利渠道羊头获利款的追求，在排除部分羊头恶意欺诈因素外，某种程度上表明羊头返利被视作了不当获利，不受正常的商业原则保护。此举向市场释放了一种信号，在平台爆雷后，此前各类带有人血馒头性质的获利行为都有可能会被事后清算，对于肃清网贷市场形形色色的灰色交易具有相当大的震慑意义。

尹振涛告诉记者，这种处理方式对一些恶意的老赖、蓄意隐藏资金或者提供便利的行为有一定的警示作用，也提醒相关的合作方积极配合。至于广告、返利都是销售环节，不能说它们是帮凶，但的确在违法行为当中起到过一定的帮助，让它们退款也是合理的。

(责编：杨曦、仝宗莉)