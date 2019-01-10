中美在京举行经贸问题副部级磋商

人民网北京1月10日电 据商务部网站消息，1月7日至9日，中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识，就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。

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