为A股市场任性停牌划“红线”

连续停牌两三年，无真实重大事项就停牌，上市公司股票大面积停牌……A股市场上这些“随意停”“任性停”“长期停”现象，严重扰乱股市正常秩序和健康成长。随着不久前沪深交易所正式发布上市公司停复牌指引，上市公司再添一道制度“红线”。

上市公司遇到重大事项先停牌，这本是一项必要安排。股票停复牌制度是资本市场的基础制度，很多重大事项有较高敏感性，不同投资者获取信息的渠道各异，先暂停交易再公告相关事项，能够保障及时、公平的信息披露，以解决市场各主体间的信息不对称、不对等问题。

然而，凡事过犹不及。实践中，股票停牌曾被过多赋予信息保密、防控内幕交易、交易锁价等功能，有些公司遇到市场波动，首先想到的应对之策就是停牌；有些股票一停好几年，定期公告基本是毫无信息量的重复，投资者的资产被长期锁定却一头雾水，正常的知情权和交易权都受到了损害；还有一些上市公司及其大股东，利用了原有制度的漏洞，滥用停牌权利，以服务于其自身利益，这种故意侵害其他股东利益的行为，更是被市场尤其是中小投资者所诟病。此外，过多随意性的停牌，还对A股市场国际化的进程带来一些影响。

正是基于市场运行中的这些问题，针对股票任性停牌的监管力度在不断加大，成效也相当显著。到2018年12月中旬，A股市场停盘“顽疾”明显改观，一批长期停牌公司先后复牌，两市停牌公司已降至20家左右。

而从2018年11月证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，再到年底交易所出台停复牌指引，则让监管有了明确制度依托。比如，在停复牌的基本原则上，明确以不停牌为原则、停牌为例外，短期停牌为原则、长期停牌为例外，间断性停牌为原则、连续性停牌为例外。在具体规则上，大方向是减少停牌事由，缩短停牌时限，不同事项的停牌时间确定了相应期限。有了这些“写在纸上”的制度，今后对停复牌的监管将更加规范、更加有力，也减少了随意性。

可以预期，“红线”划出之后，只要严格执行，任性停牌的空间将不复存在。这是A股市场制度完善向前迈出的又一步。当然，这其中值得深思的是，原本一项有助于市场公平公正的制度，却一度衍生出各种乱象，也反映出上市公司治理薄弱等更为深层的情况。停牌制度并非孤立存在，而是与很多重要市场基础制度息息相关。因此，在强化监管的同时，进一步打牢市场的制度基础，才是解决各种“任性”的根本之道。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 05 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)