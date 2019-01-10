长三角一体化发展：共识之下 风雨兼程

长三角一体化发展，既是大势所趋，也是内在要求，凝聚一体化共识，才能凝聚一体化力量
在中国经济版图上，长三角区域用全国1/26的地域面积创造了全国近1/4的经济总量。今天，被寄予厚望的长三角又一次站在了风口——长三角一体化上升为国家战略，区域内各省市凝聚一体化发展共识、协力共进。长三角一体化恰逢天时、地利、人和。
天时、地利难得，人和尤为可贵。人和，是对区域一体化价值的高度共识。2018年，从组建长三角区域合作办公室，到编制《长三角一体化发展三年行动计划（2018—2020年）》并逐项落实推进，从打通断头路，到跨界小城镇融合发展、构建区域科技创新共同体，长三角一体化不断激发新动能、集聚新增长极。这背后，正是基于区域一体化价值的认同。随着长三角一体化上升为国家战略，顶层设计与地方实践相呼应，在更大范围、更高层面凝聚共识，推动着一体化发展的动力变革、效率变革和质量变革。
新时代长三角一体化发展需要更开放的发展视野、更大的改革创新勇气。上海是改革开放的前沿阵地，但惟有将自身寓于长三角一体化发展之中，以长三角区域为参与全球竞争的大平台，才能发挥引领和核心作用。
一体化共识还包括对市场经济的高度认同，对市场秩序的共同维护。长三角一体化发展，区域内各城市都起着重要交互作用。只有在市场机制决定性引导和配置下，形成各自功能专业化的比较优势，才能实现区域城市间功能连接与集成互补。
更高质量一体化发展意味着平等共建、共享。互利才有共赢，如何实现区域内医疗、教育、信息等资源共享？如何建立区域环境保护等公共政策的统一标准？如何搭建区域内各城市、各社会力量平等对话平台，实现多元力量参与的公共管理新模式？只有这些基本共识的达成，才能走出长期以来跨区域重大公共事务“议而不决、决而不行”的循环。
长三角一体化发展，既是大势所趋，也是内在要求，凝聚一体化共识，才能凝聚一体化力量。纵观长三角一体化发展历程，每一次探索与突破都需要区域内各省市的共同努力。共识之下，风雨兼程，期待长三角区域成为全球经济版图上的绚丽亮色。
《 人民日报 》（ 2019年01月10日 07 版）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】