超长版“复兴号”中国标准动车组正驶出北京南站。

刘嘉烨摄（人民视觉）

2018年中国铁路成绩单

13.1万公里

全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，高铁总里程占世界2/3，“八纵八横”高铁网建设全面展开

33.7亿人次

全国铁路完成旅客发送量33.7亿人次，运量接近全球人口的一半

350公里/小时

“复兴号”试验列车以350公里时速飞驰，试验中启动了自动驾驶系统，实现在车站和线路区间自动停靠、启动、运行

4139.6亿元

14个集中连片特困地区、革命老区、少数民族地区、边疆地区累计完成铁路基建投资4139.6亿元，占全国铁路基建投资的77.6%

6300列

中欧班列共开行6300列，同比增长72%

镜头

“今后周末坐上成雅铁路的动车，1小时就能到家，再也不用担心节假日高速公路堵车了。”

——在成都上班的雅安人黄韬

“自动驾驶系统工作，我监督，解放了我的双手，也给乘客送上了双重保险。”

——沈阳机务段司机张锴

“因为‘百色一号’果蔬绿色专列常态化的开行，我们种的700亩香蕉不愁卖了。”

——广西百色果农方育刚

翻看中国铁路2018年成绩单，“大动脉”再上新台阶，为百姓送上满满获得感。

路网越织越密。2018年，中国铁路运营里程首次突破13万公里，高铁总里程占世界2/3。从7万公里迈进10万公里，中国铁路耗时10年，而这一次3万公里的跨越仅用了5年。运量不断增加。2018年，全国铁路完成旅客发送量33.7亿人次，运量接近全球人口的一半；“中欧班列”年开行量比2015至2017年的总和还多110列。

“今天铁路改革发展实现的历史性突破、取得的历史性成就，是改革开放40年共和国气势恢宏画卷的重彩浓墨。2019年，我们还将更好地担负起交通强国、铁路先行历史使命，推动铁路高质量发展。”中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福说。

“八纵八横”高铁网建设全面展开

“成雅铁路通车了，雅安终于结束了不通火车的历史，而且还一下就盼来了动车呢！”在成都上班的雅安人黄韬颇为兴奋。2018年底成都至雅安铁路通车，雅安火车站不仅可以无缝接驳长途客运站，还处处体现熊猫元素。“今后周末坐上成雅铁路的动车，1小时就能到家，再也不用担心节假日高速公路堵车了。”

2018年，千千万万个黄韬迎来了盼望已久的新铁路，“八纵八横”高铁网建设全面展开，硕果累累。

俯瞰胶东半岛，济青高铁、青盐铁路开通运营，将日照、连云港、盐城纳入高铁版图，使沿线“三湾六港”连接成群。

纵览中部大地，湖南怀衡铁路开通，湘西南与外界联通多了快车道；安徽庐铜铁路开通，皖江经济带又添新引擎。

遥望北国雪乡，哈佳铁路、哈牡高铁、新通高铁实现运营，京哈高铁承德至沈阳段率先开通，将内蒙古首次接入“八纵八横”高铁网，也为东北全面振兴挺起钢铁脊梁……

数据显示，2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元；投产新线4683公里，其中高铁4100公里。到2018年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，其中高铁超2.9万公里。

铁路网越织越密，铁路供给侧结构性改革也步稳蹄疾。深化站、车厕所革命，推出刷脸进站核验、站车WiFi全覆盖、手机订餐送上车……一系列便民利民新举措，使百姓出行便捷度、舒适度大大提升，“说走就走的旅行”越来越多。中国铁路总公司数据显示，2018年，全国铁路完成旅客发送量33.7亿人次，同比增长9.4%；其中动车组发送旅客20.05亿人次，同比增长16.8%。

“复兴号”实现时速350公里自动驾驶功能

2018年6月7日上午，“复兴号”试验列车在京沈高铁辽宁段沈阳至黑山间以350公里时速飞驰。与以往不同，此次现场试验启动了高铁动车组自动驾驶系统，实现在车站和线路区间自动停靠、启动、运行。

“自动驾驶试验仍需有司机值守，我属于第二道关。自动驾驶系统工作，我监督，解放了我的双手，也给乘客送上了双重保险。”当天参与试验的沈阳机务段司机张锴说。

“‘复兴号’在世界上首次实现时速350公里自动驾驶功能，是中国智能高铁建设全面推进的重要标志，对于开启中国高铁智能化发展、推动中国高铁综合技术创新持续领跑世界，具有十分重要的意义。”中国铁路总公司有关负责人说。

不仅是智能型“复兴号”，在京张高铁、京雄城际等智能高铁建设中，云计算、物联网、大数据、北斗定位、下一代移动通信、人工智能等高科技正发挥更大的作用，实现高铁智能建设、智能装备、智能运营技术水平的全面提升。

铁路创新还体现在从“翻山绕岭”到“穿山越壑”。

2018年开通的南龙铁路，与鹰厦铁路同线同方向。1955年开工的鹰厦铁路，由于当时技术条件有限，只能翻山绕岭。像戴云山脉岭头段工程，因坡度太陡不得不削下近百米山头建铁轨。如今，南龙铁路不用再沿河行进或削下山头。全长10301米的南戴云山隧道，现代机械化作业，穿山越岭，天堑变通途。

铁路创新还体现在从“一切为修路让行”到“主动为生态绕避”。

2018年底开通的杭州至黄山铁路，经过西湖、西溪湿地、千岛湖、绩溪龙川、古徽州文化旅游区、黄山和西递宏村7个5A级景区、50多个4A级景区、10多个国家级森林公园，被誉为世界级黄金旅游线。为了找到兼顾生态与旅游的最佳线路方案，尽管杭黄铁路正线仅265公里，中铁第四勘察设计院的设计者们却进行了1500公里的勘测，耗时6年才选中了“之”字形折线。

“折线走向增加了线路长度，但却能更好地兼顾地区经济、社会、生态的全面发展，将‘绿水青山就是金山银山’的理念贯穿全线。”铁四院杭黄铁路总体设计负责人张必武说。

公益性“慢火车”提升百姓获得感

在广西百色，果农方育刚喜笑颜开，“因为‘百色一号’果蔬绿色专列常态化的开行，我们种的700亩香蕉不愁卖了，香蕉单价比原来高了近1块钱，大家都说靠着铁路有钱赚。”

在陕西渭南，大西高铁让南方果商四五个小时就来到大荔县，让农民丁亚武的冬枣合作社红红火火，仅冬枣一项就带动村民增收近万元。

在湖北黄石，武九高铁开通吸引阳新浙联鞋业总经理丁诗希等585名农民工返乡创业，带动2.5万人就近就业，国家级贫困县阳新县2018年顺利“摘帽”。

高铁时代，不忘普惠义务、扶贫攻坚。2018年，14个集中连片特困地区、革命老区、少数民族地区、边疆地区累计完成铁路基建投资4139.6亿元，占全国铁路基建投资的77.6%。公益性“慢火车”和农民工集中地区普速客车，持续增强贫困地区货运能力，2018年老少边贫地区铁路货物发送量同比增长18%，高于全路平均增幅9个百分点。

得到实惠的不仅是中国人，还有海外朋友。2018年5月18日，中欧班列（郑州）支线中亚班列（郑州—塔什干）正式开通；2018年12月7日，中欧班列（郑州）至东盟越南国际货运线路正式开通……时速从80公里提升到120公里，集货范围从500公里扩大到1500公里，中欧班列运往海外的货物覆盖高档衣帽、纺织品、汽车配件等1300余种，白俄罗斯牛奶、法国红酒、德国锅具、西班牙橄榄油等抢手“海淘货”也送入寻常百姓家。2018年，中欧班列共开行6300列，同比增长72%，一趟趟“金火车”正促进形成强大的国内市场。

本版制图：蔡华伟

数据来源：本报及新华社报道

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 06 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)