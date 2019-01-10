江苏省泗洪县拥有丰富的劳动力资源，每年都有10多万人外出务工。该县近年来有针对性地招引一批劳动密集型文体企业落户，给广大农民提供就业岗位，助推乡村振兴。两年间吸引万余名农民返乡。这些返乡人员“农忙田间，农闲车间”，他们不但与家人团聚，还在家门口鼓起了钱袋子。图为1月8日，一名女工在车间制作球拍。

许昌亮摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 07 版）

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