新华社北京1月9日电 （记者赵超）8日下午，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正到国家能源局调研并主持召开座谈会。韩正强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议要求，聚焦能源领域重点任务，攻坚克难，扎实工作，全力保障国家能源安全，推动能源高质量发展。
韩正来到中国核电发展中心，了解核电发展现状、自主创新和核心技术攻关、安全运行等情况，查看核电机组运行模型和核电参数实时监测系统；走进能源局有关业务司和处室，看望干部职工，同大家交流，详细了解油气业务管理、能源供应保障、国际能源合作等工作情况。
韩正指出，保障能源安全，事关国家发展大局。要立足中长期能源需求走势，加快实施重点项目和重大举措，加大油气勘探开发力度，加快天然气产供储销体系建设，提供稳定的政策支持，强化油气供应保障能力。要加强研究和论证，立足国情推动理论和实践创新，着力解决资源承载区域与能源消耗区域的平衡性问题，补齐能源基础设施短板，有效化解电力、煤炭区域性时段性供需矛盾。要坚定不移发展新能源新技术，大力发展清洁能源，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术，推动新能源汽车持续健康发展，集中力量突破一批关键重大技术装备。油气体制改革要坚定前行，坚决打破阻力、打破瓶颈，建立科学运行机制和政策体系。要以共建“一带一路”为契机，深化国际能源合作，积极推进重大项目建设。要坚持全面从严治党，切实加强干部队伍建设，打造忠诚干净担当的干部队伍，提高干部专业化水平。
韩正强调，新春佳节临近，要密切关注能源供需动态变化，周密部署，精心组织，加强企地协调联动，做好煤炭、电力、油气等能源生产供应保障工作，防止出现气荒，突出重点抓好安全监管，坚决防范遏制重特大事故发生，让人民群众过一个安乐祥和的春节。
何立峰参加上述活动。
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