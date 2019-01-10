企业银行账户许可年内全面取消

本报北京1月9日电 （记者葛孟超）在9日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长范一飞说，2019年将全面取消企业银行账户许可，年初先行推广至江苏、浙江，其余地区可根据相关工作准备情况分批实施。
截至2018年9月底，我国企业和个体工商户共开立单位银行结算账户5488万户。“取消企业银行账户许可，提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。”范一飞说。
自2018年6月11日起，人民银行在江苏泰州、浙江台州试点取消企业银行账户开户许可。目前，试点社会反响良好。截至2018年12月末，试点地区商业银行共为企业新开立基本存款账户4.56万户，企业开户在1—2个工作日内完成。下一步，将建立宏观审慎银行账户管理框架，鼓励商业银行根据客户实际需求和风险水平采取适当银行账户管理模式。
《 人民日报 》（ 2019年01月10日 02 版）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】