企业银行账户许可年内全面取消

本报北京1月9日电 （记者葛孟超）在9日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长范一飞说，2019年将全面取消企业银行账户许可，年初先行推广至江苏、浙江，其余地区可根据相关工作准备情况分批实施。

截至2018年9月底，我国企业和个体工商户共开立单位银行结算账户5488万户。“取消企业银行账户许可，提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。”范一飞说。

自2018年6月11日起，人民银行在江苏泰州、浙江台州试点取消企业银行账户开户许可。目前，试点社会反响良好。截至2018年12月末，试点地区商业银行共为企业新开立基本存款账户4.56万户，企业开户在1—2个工作日内完成。下一步，将建立宏观审慎银行账户管理框架，鼓励商业银行根据客户实际需求和风险水平采取适当银行账户管理模式。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 02 版）

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