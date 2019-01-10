个税专项附加扣除遇到问题咋解

本报北京1月9日电 （记者吴秋余）从1日起，个人所得税专项附加扣除政策开始实施。就纳税人咨询的问题，国家税务总局12366北京纳税服务中心负责人进行了解答。

问：在登录个人所得税APP时，发现“任职受雇信息”中出现自己从未任职的单位信息。

答：可能是纳税人的身份信息被冒用了。纳税人可以在APP上点击该单位名称，并通过右上角的“申诉”按键发起“申诉”，不影响办涉税事项，也不增加税收负担。同时，税务部门将尽快核实处理涉税信息冒用问题。

问：对单位员工提供的信息，财务人员是否需要逐项核实？

答：纳税人自己对填报的专项附加扣除信息的真实性、准确性、完整性负责。因此，作为扣缴单位的财务人员，不需要逐项进行核实。

问：目前不能确定本人房贷是否符合扣除条件。

答：尽快确定是否符合条件。如果来不及报送也没关系。对1月1日之后符合条件应当享受而未享受的扣除，可在纳税人向单位报送相关信息后的年内剩余月份补充享受。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 02 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)