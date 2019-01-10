原标题：专家预计2019年GDP增长6.2%左右

本报记者 朱宝琛

在1月8日-9日举行的“2019亚太国际金融论坛柯桥峰会”上，与会人士就当前的宏观经济、房地产市场、如何推动资本市场与实体经济共同发展等话题进行阐述。

全国社保基金理事会原副理事长王忠民表示，2018年以来，随着资管新规落地和资本市场对外开放，中国金融行业格局正在发生巨大变化，资本市场对创新生态的形成发展发挥着极其重要的作用，资本要脱虚向实，真正做到为实体经济服务，推动科技创新与经济发展。

中国人民银行参事盛松成表示，从政策实施到实际影响经济需要一段时间，预计我国经济一季度后将企稳，下半年可能回暖，所以不必过于悲观。

他同时表示，本轮房地产调控力度空前、史无前例。现在和未来较长时期都应该坚持调控政策不动摇，巩固得来不易的调控成果，绝不能半途而废、重蹈覆辙，哪怕付出必要的成本（如经济增速受到一定的影响）。

亚太国际金融论坛组委会执行秘书长、浙江藏元汇控股有限公司董事长周如生认为，2019年预计继续落实“因城施策”的差别化住房信贷政策，出台房地产市场健康发展长效机制。加快建立“租购并举”的住房制度，推动“租购同权”，调节长期供求关系。

“无论从人口因素，收入因素、信贷环境还是国家政策来看，未来支撑房地产价格持续上涨的条件都已不复存在。在这种情形下，房价上涨预期的改变只是时间问题。”周如生说。

与此同时，盛松成表示，相信中美贸易摩擦大概率将阶段性缓和，消费、投资趋稳，投资结构优化，制造业集中度提升，产业转型升级加快，服务业消费将成为经济增长的重要驱动力，积极的财政政策措施具体，稳健的货币政策有望使M2和社会融资规模增速回升。

国家信息中心经济预测部主任、首席经济学家祝宝良表示，目前，我国经济增长稳中趋降，内需趋降、外需改善，结构、质量、效益改善均取得一定进展，金融风险得到一定释放。

与此同时，祝宝良预测：2018年GDP为6.6%左右，其中四季度为6.3%左右。2019年GDP增长6.2%左右，2020年增长6%左右。通胀压力不大，预计价格上涨2.2%左右。猪肉、蔬菜、房租、进口大豆和石油、汇率贬值、环保等价格上涨因素。2019年PPI翘尾从2018年2.8%下降到1.0%左右；CPI翘尾和2018年持平为0.8%。

周如生表示，考虑到决策层将继续防控金融风险以及人民币承受的压力，货币宽松的空间相对有限，可能的选择会是更多降准；政府有望进一步减税、降负，同时扩大赤字率，并提升地方政府专项债券的发行额度。

“2019年，这些政策更多地应当扮演对市场机制的扶持之手。”周如生说。

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