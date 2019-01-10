实施好稳健的货币政策 提高金融体系服务实体经济能力

1月8日下午，中国人民银行行长易纲就贯彻落实中央经济工作会议精神，接受了人民日报记者欧阳洁、新华社记者吴雨、中央电视台记者孙艳、经济日报记者陈果静的联合采访。

01 这次中央经济工作会议 提出，宏观政策要强化逆周期调节。会议明确，继续实施稳健的货币政策。如何理解？央行在这方面如何落实？

易纲：2018年，面对稳中有变、变中有忧的内外部形势，人民银行增强了货币政策的前瞻性、灵活性、针对性，采取了一系列逆周期措施，通过四次降准、增量开展中期借贷便利（MLF）等提供了充裕的中长期流动性，基本有效传导到了实体经济。2018年无论是各项贷款还是普惠口径小微贷款都同比大幅多增，货币金融环境总体稳定。

中央经济工作会议召开后，根据会议精神，人民银行进一步强化逆周期调节，着力缓解信贷供给的制约因素。比如，会同有关部门加快推进银行发行永续债补充资本，完善普惠金融定向降准考核口径，新年伊始宣布降准释放流动性1.5万亿元，1月下旬将实施首次定向中期借贷便利（TMLF）操作等。这些措施都有利于保持流动性合理充裕和金融市场利率合理稳定，引导货币信贷合理增长，金融对实体经济的支持力度并没有随着经济增速下行而减弱，反而是加大支持力度，体现了逆周期的调节。同时，我们坚持以供给侧结构性改革为主线，将逆周期调节措施与补短板、加强长期制度建设结合起来，着力提高对民营企业、小微企业等实体经济的支持力度。

02 中央经济工作会议提 出，必须精准把握宏观调控的度。会议明确，稳健的货币政策要松紧适度，央行如何把握货币政策的“度”？

易纲：稳健货币政策松紧适度的“度”，主要体现为总量要合理，结构要优化，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。

一方面，要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆。比如，1月4日宣布的降准政策分两次实施，和春节前现金投放的节奏相适应，并非大水漫灌。M2和社会融资规模增速也应保持与名义GDP增速大体匹配。同时，还要保持宏观杠杆率基本稳定。

另一方面，要精准把握流动性的投向，发挥结构性货币政策精准滴灌的作用，在总量适度的同时，把功夫下在增强微观市场主体活力上。比如，中央经济工作会议期间，人民银行宣布创设定向中期借贷便利（TMLF），根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况，向其提供长期稳定资金来源。

03 下一步如何进一步改 善货币政策传导机制？

易纲：刚才我提到，人民银行通过四次降准、增量开展中期借贷便利（MLF）等提供了充裕的中长期流动性，基本有效传导到了实体经济。下一步，我们还需要从供需两端进一步改善和疏通货币政策传导机制。

从实体经济需求端看，受经济下行压力加大等因素影响，有效的融资需求有所下降。从金融机构资金供给端看，银行的风险偏好下降，自身还受到资本、流动性、利率等多重约束。我们已经采取措施着力缓解银行信贷供给端的约束。比如：在资本方面，我们会同有关部门加快推进银行发行永续债补充资本；在流动性方面，央行前几天刚刚宣布降低存款准备金率1个百分点，并通过创设TMLF提供长期低成本资金；同时继续推进利率市场化改革等。

下一步，人民银行将和相关部门加强协调配合，综合施策，通过“几家抬”，从供需两端共同夯实疏通货币政策传导的微观基础。改善货币政策传导机制，关键是要建立对银行的激励机制，主动加大对实体经济的支持力度，而不是用下指标、派任务的行政办法。比如，对于金融机构发放普惠口径1000万元以下的小微企业贷款，人民银行通过定向降准、定向中期借贷便利、再贷款等方式向金融机构提供优惠利率的长期资金，财政部门对其免征利息收入增值税，监管部门提高部分监管指标容忍度，银行尽职免责，通过市场化的办法调动金融机构支持小微企业、民营企业的积极性，取得了较好的效果。

04 中央经济工作会议提 出，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。下一步还将有哪些措施？

易纲：去年以来，人民银行全面贯彻党中央、国务院决策部署，长短结合、综合施策，着力改善民营和小微企业融资环境。从统计数据上看，普惠口径小微贷款投放持续增长，2018年11月末，普惠口径小微企业贷款余额7.8万亿元，同比增长17.1%。小微贷款覆盖面稳步提高，小微企业贷款授信1806万户，较2017年末增长28%。民企债券融资大幅改善，推出民企债券融资支持工具，直接和间接支持了49家民营企业发行313亿元债务融资工具，促进民企发债规模在去年11、12月同比增长70%。

今年，人民银行将按照中央经济工作会议部署，综合运用定向降准、再贷款再贴现、定向中期借贷便利工具等多种货币政策工具，对小微企业实施精准滴灌；用好信贷、债券、股权“三支箭”，支持民企融资纾困。同时，继续发挥“几家抬”政策合力，畅通政策传导机制，督促金融机构加大支持力度，汇聚银政企多方合力，久久为功、千方百计做好民营和小微企业金融服务。

05 怎样落实好中央经济 工作会议对打好防范化解重大风险攻坚战的部署？

易纲：党的十九大提出打好防范化解重大风险攻坚战之后，金融体系采取了多项举措。经过一年多的集中整治，已经暴露的金融风险正得到有序处置，宏观杠杆率基本稳定，金融风险总体收敛。

当前，我国经济金融运行整体稳健，但面临的不确定因素仍然较多。我们既要保持战略定力，又要把握好节奏力度。

防范化解金融风险要服务于供给侧结构性改革这条主线，坚持稳中求进的工作总基调，统筹考虑宏观经济形势变化，平衡好促发展与防风险之间的关系，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

一是保持战略定力，稳住宏观杠杆率。要坚持结构性去杠杆的基本思路，稳妥处理地方政府债务风险，继续推动产能出清、债务出清、“僵尸企业”出清。

二是妥善应对外部重大不确定因素对金融市场的冲击。扎实做好“六稳”工作，充实应对外部冲击的“工具箱”。深化资本市场改革，完善制度安排，提振信心。

三是加强政策协调，继续有序化解各类金融风险。既要防范化解存量风险，也要防范各种“黑天鹅”事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展。坚持对非法金融机构和非法金融活动打早打小、露头就打。

四是进一步补齐监管制度短板。完善金融基础设施监管制度。推动出台处置非法集资条例。更加注重加强产权和知识产权保护，创造公平竞争的市场环境，激发各类市场主体特别是民营企业的活力。

五是提升金融领域激励机制的有效性，强化正向激励机制，营造鼓励担当、尽职尽责、积极进取的氛围，充分调动各方面积极性，共同做好各项工作。

（本报北京1月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 02 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)