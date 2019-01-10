是股票操盘手也是审校志愿者

图为正在审校古籍的马欣。
“女怕嫁错郎，男怕入错行，我觉得自己就是入错了行。”大连人马欣在一家证券公司工作，担任股票操盘手，但他觉得这份工作是养家糊口而不得不做的，自己真正喜爱和向往的另有一方天地。每当吃完晚餐，马欣就会静静地坐在书桌前，目不转睛地看着电脑，一字一字地读古籍。对他来说，这是一天中最放松的时刻。
去年9月，马欣在网上看到了中华书局的招募令，便立刻报名。在经过一段时间的试用后，被正式录用，他是少数几位与自己本职工作完全不相关的志愿者之一。
在短短4个月里，马欣审校了17部古籍，总字数超过100万字。马欣说，自己的古文功底是小时候看人民文学出版社繁体字版的四大名著练出来的。“这两份工作完全不搭界，我也从没想到自己会校对古籍。”马欣说。在证券行业工作压力很大，对一线操盘手而言，无所谓是否下班，即使下班了，市场行情的变化也会给心理造成巨大波动，“有时就算睡觉也会被吓醒。”
审校古籍，除了要认识繁体字，有一定的文言文阅读能力外，最重要的是认真负责。《中华大藏经续编》已经整理出来，分给志愿校对人员的是两个不同格式的文件，让他们进行对照，找出其中的错讹。此外，还要对文件的格式、书名、标点等做审校，这要求校对者一个字也不能放过，严谨细致地审阅和校对。
马欣说，自己喜欢字数多、故事性强的古籍，读起来很容易。但一些古籍有很多专有名词，很难懂，他也不敢擅动，只能让两份文件上的文字保持一致，这需要投入大量时间和精力。认真负责的态度，让马欣审校的古籍得到了中华书局的认可。
在证券行业工作时，马欣也曾帮助别人校对过若干古籍，不是为了钱，就是觉得有意思。马欣的爱人有一次问他“你审校古籍能挣多少钱？”他算了一下，扣完税，一个月1400元。“我爱人当时就笑了，说她生意好的时候，一天就赚1400元。”马欣说，“我不是为了钱，校对古籍是很有技术含量的活儿。”这份业余工作改变了他在家中的角色，“以前在家里的定位是‘厨子兼司机’，而现在还有一份别人做不了的工作，让我发现自己还有别的才能。”
本版制图：蔡华伟
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】