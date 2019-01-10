是股票操盘手也是审校志愿者

图为正在审校古籍的马欣。

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“女怕嫁错郎，男怕入错行，我觉得自己就是入错了行。”大连人马欣在一家证券公司工作，担任股票操盘手，但他觉得这份工作是养家糊口而不得不做的，自己真正喜爱和向往的另有一方天地。每当吃完晚餐，马欣就会静静地坐在书桌前，目不转睛地看着电脑，一字一字地读古籍。对他来说，这是一天中最放松的时刻。

去年9月，马欣在网上看到了中华书局的招募令，便立刻报名。在经过一段时间的试用后，被正式录用，他是少数几位与自己本职工作完全不相关的志愿者之一。

在短短4个月里，马欣审校了17部古籍，总字数超过100万字。马欣说，自己的古文功底是小时候看人民文学出版社繁体字版的四大名著练出来的。“这两份工作完全不搭界，我也从没想到自己会校对古籍。”马欣说。在证券行业工作压力很大，对一线操盘手而言，无所谓是否下班，即使下班了，市场行情的变化也会给心理造成巨大波动，“有时就算睡觉也会被吓醒。”

审校古籍，除了要认识繁体字，有一定的文言文阅读能力外，最重要的是认真负责。《中华大藏经续编》已经整理出来，分给志愿校对人员的是两个不同格式的文件，让他们进行对照，找出其中的错讹。此外，还要对文件的格式、书名、标点等做审校，这要求校对者一个字也不能放过，严谨细致地审阅和校对。

马欣说，自己喜欢字数多、故事性强的古籍，读起来很容易。但一些古籍有很多专有名词，很难懂，他也不敢擅动，只能让两份文件上的文字保持一致，这需要投入大量时间和精力。认真负责的态度，让马欣审校的古籍得到了中华书局的认可。

在证券行业工作时，马欣也曾帮助别人校对过若干古籍，不是为了钱，就是觉得有意思。马欣的爱人有一次问他“你审校古籍能挣多少钱？”他算了一下，扣完税，一个月1400元。“我爱人当时就笑了，说她生意好的时候，一天就赚1400元。”马欣说，“我不是为了钱，校对古籍是很有技术含量的活儿。”这份业余工作改变了他在家中的角色，“以前在家里的定位是‘厨子兼司机’，而现在还有一份别人做不了的工作，让我发现自己还有别的才能。”

本版制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 12 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)