2018年科技进步贡献率预计超过58.5%

2018年

■高新技术企业18.1万家

■科技型中小企业突破13万家

■技术合同成交额1.78万亿元

■科技进步贡献率预计超过58.5%

■168个高新区预计实现营业收入 33万亿元

出口总额3.3万亿元

净利润2万亿元

实际上缴税费1.7万亿元

园区新注册企业超过40万家

本报北京1月9日电 （记者赵永新）记者9日从2019年全国科技工作会议上获悉：去年我国科技创新能力大幅增强，主要创新指标稳步提升，支撑高质量发展取得新成效。

科技部党组书记、部长王志刚介绍，去年全社会R&D支出占GDP比重预计为2.15%。研发人员总量预计达418万人年，居世界第一。我国国际科技论文总量和被引次数稳居世界第二，发明专利申请量和授权量居世界首位。高新技术企业达到18.1万家，科技型中小企业突破13万家，全国技术合同成交额为1.78万亿元。科技进步贡献率预计超过58.5%，国家综合创新能力位列世界第十七位。

据了解，2018年基础前沿和战略高技术领域涌现出一批重大成果。科研人员首次在半导体量子点体系中实现三量子比特逻辑门，首次发现铁基超导体中的马约拉纳束缚态，首台散裂中子源建成并投入运行等；同时，“嫦娥四号”探测器首次成功登陆月球背面，“北斗三号”基本系统完成建设等；高新区带动经济高质量发展，2018年168个高新区预计实现营业收入33万亿元，出口总额3.3万亿元，净利润2万亿元，实际上缴税费1.7万亿元，园区新注册企业超过40万家。

此外，国际科技合作进一步深化。“一带一路”国际科学组织联盟成立，支持约700名相关国家的青年科学家来华开展短期科研，筹备建设首批联合实验室。全面落实外国人才工作许可证制度和外国人才签证制度实施办法，累计发放人才工作许可证33.6万份，发放人才签证近3000张。

王志刚认为，我国科技领域仍存在短板和差距，表现在关键核心技术攻关机制、高端人才培育、创新生态等方面的不足。距离实现进入创新型国家行列的目标只有不到两年时间，要对照创新型国家的目标，找准差距，加快研发攻坚。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 12 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)