农业农村部：1-11月我国农产品进出口额1982.3亿美元

中国网财经1月9日讯 据农业农村部网站消息，1-11月，我国农产品进出口额1982.3亿美元，同比增9.0%。其中，出口720.7亿美元，增6.5%；进口1261.6亿美元，增10.5%；贸易逆差540.9亿美元，增16.5%。其中：
一、谷物
1-11月，谷物进口1940.2万吨，同比减18.1%，进口额55.6亿美元，同比减6.2%。出口221.9万吨，增49.6%；出口额9.4亿美元，增32.1%；净进口1718.3万吨，减22.7%。
小麦：进口286.4万吨，同比减32.1%。出口25.4万吨，增79.5%。
玉米：进口310.7万吨，同比增30.9%。出口1.1万吨，减86.9%。
大米：进口280.0万吨，同比减22.1%。出口181.3万吨，增60.7%。
大麦：进口667.2万吨，同比减19.4%。出口87.9吨，增5.4%。
高粱：进口364.7万吨，同比减25.6%。出口4.0万吨，增19.3%。
另，玉米酒糟(DDGs)进口13.0万吨，同比减66.2%。
木薯(主要是干木薯)进口453.0万吨，减38.4%。
二、棉花、食糖
棉花：1-11月，进口140.4万吨，同比增12.0%；进口额27.6亿美元，增27.6%。此外，棉花替代性产品棉纱[1]进口190.8万吨，增6.3%。
食糖：1-11月，进口263.3万吨，同比增22.1%；进口额9.7亿美元，减4.4%。
三、食用油籽、食用植物油
食用油籽：1-11月，进口8821.9万吨，同比减4.1%，进口额389.3亿美元，增0.4%；出口106.1万吨，增10.3%，出口额15.3亿美元，增6.9%；贸易逆差374.0亿美元，增0.1%。其中，大豆进口8231.2万吨，减4.3%；油菜籽进口436.1万吨，减1.3%。
食用植物油：1-11月，进口718.8万吨，同比增7.8%，进口额52.7亿美元，增3.6%；出口27.2万吨，增54.3%，出口额2.8亿美元，增37.0%；贸易逆差49.9亿美元，增2.2%。其中，棕榈油进口474.2万吨，增5.1%；菜油进口115.8万吨，增66.0%；葵花油和红花油进口59.7万吨，减9.8%；豆油进口49.5万吨，减20.3%。
四、蔬菜、水果
蔬菜：1-11月，出口138.2亿美元，同比减1.1%；进口7.3亿美元，增51.7%；贸易顺差130.9亿美元，减3.0%。
水果：1-11月，出口63.8亿美元，同比增3.8%；进口77.3亿美元，增35.9%；贸易逆差13.5亿美元，上年同期为顺差4.6亿美元。
五、畜产品、水产品
畜产品：1-11月，进口262.2亿美元，同比增12.8%；出口62.3亿美元，增9.3%；贸易逆差199.9亿美元，增14.0%。其中，猪肉进口109.7万吨，减0.7%；猪杂碎进口89.6万吨，减23.0%；牛肉进口93.5万吨，增50.7%；羊肉进口29.1万吨，增31.6%；奶粉进口105.8万吨，增8.8%。
水产品：1-11月，出口202.5亿美元，同比增6.8%；进口136.3亿美元，增31.9%；贸易顺差66.2亿美元，减23.2%。
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