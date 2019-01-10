解决民营企业融资难题应做好“三篇文章”

解决民营企业融资难题，应结合民营企业融资需求特点深化金融体制改革，努力为民营企业提升综合实力提供金融支持，采取多种方式增强民营企业融资可得性。

在民营企业座谈会上，习近平同志就解决民营企业融资难融资贵问题提出了具体要求。去年底召开的中央经济工作会议也强调，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。落实好中央精神，切实解决民营企业融资难题，应进一步增强问题导向，做好深化金融体制改革、提升民营企业综合实力、多方拓展融资渠道“三篇文章”。

深化金融体制改革。民营企业融资难融资贵问题的产生，除了企业自身原因，还有金融体制机制等方面的因素。实践表明，要解决民营企业融资难融资贵问题，必须深化金融体制改革，特别是针对融资需求的结构性特征，深化融资供给侧改革，更好为民营企业提供融资服务。针对部分民营企业因规模小、经营模式单一、经营资本和担保能力不足导致融资难的情况，金融机构应改变思维方式、经营理念、业务流程，适度放宽融资条件，鼓励民营企业联合贷款，实现利益共享、风险共担。改革和完善金融机构监管考核和内部激励机制，把金融机构业绩考核同支持民营经济发展挂钩，解决不敢贷、不愿贷的问题，更好为民营企业提供融资服务。

支持民营企业提升综合实力。综合实力是企业生存之本。应支持民营企业改进生产经营方式，不断提高技术创新能力，在高质量发展上迈出新步伐。一是支持民营企业技术创新。通过发展风险投资、设立科创板等途径加强对民营企业技术创新的金融支持。二是推动民营企业绿色发展。完善绿色信贷体系，支持绿色金融项目，丰富绿色金融产品，引导资金流向发展绿色产业的民营企业。推进绿色金融标准化工程，健全绿色金融发展的政策体系，促进绿色金融相关标准建设，支持民营经济绿色发展。三是加强金融产品和服务创新。利用大数据等新一代信息技术改革信贷流程，改进信用评价模型，提高贷款发放效率。

拓展融资渠道。贯彻落实中央精神，确保金融机构在信贷政策、业务考核等方面平等对待民营企业与其他市场主体，将支持民营企业融资纳入宏观审慎评估，综合利用货币政策工具，在银行贷款、企业发行债券、股权融资等方面采取有效措施，为拓展民营企业融资渠道提供政策制度保障。扩大金融市场准入，发挥民营银行、小额贷款公司、风险投资、股权和债券等融资渠道的作用，拓宽民营企业融资途径。在宏观审慎政策、货币政策、信贷政策等方面加大对中小型金融机构的支持力度，支持其建立普惠金融发展机制，切实发挥其在信息搜集、个性化服务等方面的比较优势。采取提高直接融资比重、探索利用大数据完善征信机制等多种措施，降低民营企业融资成本。金融机构应转变观念，坚持市场化定价原则，优化流程、缩短链条、压缩成本，努力为民营企业提供更好的融资服务。

（作者单位：北京师范大学）

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 09 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)