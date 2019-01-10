原标题：中国GDP“万亿俱乐部”望扩至17城 东部地区占比超七成

中新经纬资料图

2019年省级地方两会已拉开大幕，各地又将进入公布上一年度本地区“财报”的时间。哪些省区市将跨入“3万亿俱乐部”？哪些城市会跻身“万亿俱乐部”？

2017年已有14个城市GDP进入“万亿俱乐部”。上海、北京、广州GDP总量分别在2006年、2008年、2010年突破万亿；2011年，深圳、重庆、天津、苏州的GDP总量跨进万亿行列；2014年，成都、武汉GDP总量突破万亿；2015年，杭州GDP总量突破万亿；2016年，南京和青岛GDP总量超过万亿；2017年，无锡和长沙GDP总量均突破万亿。

北京将跻身“3万亿俱乐部”

2017年GDP超万亿的14城市中，上海成为首个跨越3万亿的城市，超过2万亿的则有北京、深圳和广州。

不过，上海注定不会孤单，北京紧随其后将成为第二个GDP总量进入3万亿的城市。

北京市发展和改革委员会相关负责人在2018年12月24日举行的发布会上透露，2018年，北京市地区生产总值预计超过3万亿元人民币，能够实现全年同比增长6.5%左右的预期目标，人均地区生产总值2018年预计超过2万美元。

2017年，有11个省区市GDP总量超过3万亿元。分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。随着北京的入围，2018年“3万亿俱乐部”将至少扩容至12地。紧随北京之后的安徽，2017年GDP总量为2.7万亿元，能否进入“3万亿俱乐部”尚难确定。

宁波等地有望进入“万亿俱乐部”

中新经纬客户端统计发现，2017年GDP总量在万亿元以下且超过9000亿元的城市分别有宁波、佛山、郑州，GDP总量分别为9842.1亿元、9549.6亿元、9130.2亿元。三个城市距离“万亿俱乐部”可谓仅仅一步之遥。

2018年1月5日，中共佛山市委十二届五次全会提出2018年佛山经济增长预期目标为8%左右。佛山发布的2018年前三季度经济运行情况显示，GDP同比增长6.2%，按此推测，佛山2018年GDP总量有望超过1万亿元。

公开信息显示，宁波、郑州两地2018年GDP也将超过1万亿元。

2018年9月27日，时任郑州市代市长王新伟在郑州市第十五届人民代表大会第一次会议上，作政府工作报告，预计2018年地区生产总值将突破1万亿元，5年年均增长约9%、人均地区生产总值将突破10万元大关。

2019年1月3日，宁波召开市委经济工作会议，宣布2018年预计GDP突破1万亿元、财政总收入突破2500亿元、宁波全市居民人均可支配收入突破5万元。

上述17城市从地域分布看，12城位于东部地区，占比70.59%，东部独占鳌头。3城位于中部(武汉、长沙、郑州)，2称位于西部地区(重庆和成都)。

数据显示，除上述17城市外，2017年GDP总量超过7000亿元的还有南通、东莞、泉州、西安、大连、烟台、合肥、济南、福州等9城市。虽然“不唯GDP论英雄”已成各地共识。但对于一座城市而言，这个全球通用的指标体系依然是衡量经济社会发展的标尺之一。上述9城市已有多地对跻身“万亿俱乐部”作出规划，可谓“万亿俱乐部”后备军。

据南方日报报道，在2016年12月召开的中国共产党东莞市第十四次代表大会上，东莞提出了“2021年超过万亿元”的目标。

2018年3月，西安市人民政府印发的《大西安(西安市—西咸新区)国民经济和社会发展规划(2017—2021)》提出，到2021年，西安地区生产总值达到1万亿元以上，增速位居副省级城市第一方阵。

据扬子晚报报道，2018年7月30日召开的南通市委二届六次全会提出，到2020年，南通GDP跻身全国“万亿元俱乐部”城市，再经过五年左右努力，经济总量位居全国大中城市15强，基本达到I型大城市标准，成为名副其实的长三角北翼经济中心和上海“北大门”。

此外，泉州提出，力争2020年跻身万亿元GDP城市行列；合肥2018年年初提出，未来5年全市GDP超过1.1万亿元，人均生产总值突破2万美元；2018年12月19日，济南提出力争2019年7月市场主体突破100万户，为迈入“GDP万亿俱乐部”蓄势积能。

未来还有哪些城市将进入“万亿俱乐部”？让我们拭目以待。

(责编：杨曦、仝宗莉)