原标题：与中消协雅诗兰黛旧案未了 网易考拉又陷加拿大鹅真假疑云

本报记者 刘斯会

打开网易考拉APP，“100%正品保证、网易自营、假一赔十等12项监管措施，严控核心环节，全链路保障正品”等提示，随处可见，保证商品为正品对跨境电商而言，无疑是最为核心的。

然而，一家如此强调保真的网站，却总是陷入真假难辨的疑云中。

最近一次涉及的品牌是加拿大鹅，来自黑猫投诉的消息显示，网易考拉所售的一件加拿大鹅女款羽绒服，被加拿大鹅官方鉴定为假货。

不过，1月8日，网易考拉方面发布声明称，加拿大鹅官方二次鉴定认为，网易考拉所售商品为正品。

事情还在反转中，1月9日，最新消息爆出，加拿大鹅官方又推翻了向网易考拉出具的正品鉴定。

值得注意的是，类似纠纷已不是第一次，去年6月份，网易考拉海购因不满自己产品被中消协、雅诗兰黛认定为假冒产品，曾经将中消协起诉至法院，目前上述案件也尚无定论。

真鹅还是假鹅

一到冬天，为了抵御严寒，满大街都是各种加拿大鹅牌的羽绒服，有的将商标放在衣袖上，有的放在大衣胸前，一件加拿大鹅正品动辄几千元甚至上万元，自然引来不少仿制品。

近期，来自黑猫投诉的消息显示，网易考拉所售的加拿大鹅女款羽绒服，被加拿大鹅官网认定为假货，涉及金额达到了5567.04元，消费者线女士为此投诉网易考拉客户服务部，要求其按照购买时的承诺——假一赔十。

线女士称，2018年12月份在网易考拉购买了一款加拿大鹅羽绒服，收货后发现做工比较粗糙，她将衣服的防伪标识、商标等多张照片发至加拿大鹅官方验假网站进行认证，官方回复称，考拉所卖的这件羽绒服为假货。

1月8日，网易考拉方面对此声明称，经过加拿大鹅官方的二次鉴定，结果是网易考拉所售商品为正品。网易考拉将尽力与品牌方沟通，争取能有机会和消费者一起到现场监督和见证，并承担由此产生的所有费用。

与此同时，网易考拉还将向国家市场监督管理总局进行投诉，要求约谈加拿大鹅中国代表处，就其在品牌鉴定流程中的不透明、不严谨，向消费者与销售平台致歉。

1月9日，最新消息称，线女士向媒体表示，由于两次鉴定结果不一样，她向加拿大鹅官方提出质疑。1月6日，加拿大鹅官方回复并致歉，表示两次鉴定的鉴定结果都是“非正品”。

一件加拿大鹅的真伪之辨竟然出现了多次反转，到底谁在说假话呢？

涉及多起真假纠纷

除了近期的这起加拿大鹅事件外，网易考拉还曾多次陷入真假疑云，最知名的一次是将中国消费者协会告上法庭。

去年6月份，杭州优卖网络科技有限公司及网易环球购有限公司将中国消费者协会、雅诗兰黛（上海）商贸有限公司、雅诗兰黛公司、北京盛拓优讯信息技术有限公司诉至法院，要求上述四被告删除涉案报道、刊登道歉声明并且赔偿损失2100万元。

上述案件起源于2018年2月7日的一份报告，当日，中国消费者协会刊发了《2017年“双十一”网络购物价格、质量、售后服务调查体验报告》，报告称，“双十一”期间，发现“网易考拉海购”所售“雅诗兰黛ANR眼部精华霜15ml裝”是仿冒品。

2018年6月22日，海淀法院官网发布信息，受理了网易考拉诉中国消费者协会、雅诗兰黛（上海）商贸有限公司、雅诗兰黛公司、北京盛拓优讯信息技术有限公司侵害名誉权一案。

时至今日，网易考拉再度陷入假货纠纷事件之际，之前其与中国消费者协会的官司又重回大众的视野。对于案件进展情况，中国消费者协会有关工作人员回复《证券日报》记者称，目前中消协并未收到案件最新进展的通告，法律部门也并未对外公布详细情况。

网易考拉方面对案件结果也并未明确回复。《证券日报》记者从裁判文书网检索相关信息也确实未发现案件判决的相关结果。

有资深法律人士在与记者交流时称，一般案件自立案起6个月内审结案件，但也不排除再延长6个月，“如果裁判文书网上没有相关信息，有两种可能，有了判决结果还没有上传或者根本还没有结果。”

与中国消费者协会的案件尚无定论，不过，2018年7月4日，重庆市渝北区人民法院上却有一份雅诗兰黛（上海）商贸有限公司与网易（杭州）网络有限公司等侵害商品权纠纷一审民事裁定书。

官方信息显示，原告雅诗兰黛（上海）商贸有限公司与被告杭州优买科技有限公司、被告杭州优卖网络科技有限公司、被告网易（杭州）网络有限公司侵害商标权纠纷一案，重庆市渝北区人民法院于2018年6月19日立案。原告雅诗兰黛（上海）商贸有限公司在重庆市渝北区人民法院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。

依据相关法律规定，重庆市渝北区人民法院裁定如下：本案按原告雅诗兰黛（上海）商贸有限公司撤回起诉处理。

(责编：朱江、仝宗莉)